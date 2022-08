Il dentista Cannizzo parla dell’odontoiatria 4.0: “La sfida è quella di bilanciare professionalità e digitale”

Agosto 25, 2022

(Milano, 25 Agosto 2022) – Cannizzo il dentista di Silvio Berlusconi parla del futuro digitale degli ambulatori odontoiatrici

Milano, 25 Agosto 2022 – Il Dentista Cannizzo, meglio conosciuto come il dentista dei Vip e di Silvio Berlusconi, muove alcune considerazioni sul futuro dell’odontoiatria combinata al digitale. “I pazienti si sentono più sicuri con le tecnologie digitali adeguate. I risultati sono notevoli, ma i processi clinici hanno bisogno, oltre che di adeguata strumentazione, anche di capacità professionali individuali”.

È incalzante il dibattito attuale per quanto riguarda l’incontro sempre più ravvicinato tra il mondo del digitale e la clinica odontoiatrica. Il dentista Cannizzo, proprio a riguardo dell’attuale ammodernamento della strumentazione a disposizione degli studi dentistici ha sempre pensato alla necessità di “acquisire una mentalità fortemente orientata verso quelli che potremmo definire a tutti gli effetti dei veri e propri protocolli digitali rendendo questi stessi, parte dell’attività clinica”.

Di fatto, la miglior ricetta che Gianpaolo Cannizzo ha trovato per assolvere alle richieste dei suoi pazienti, è stata proprio la sua capacità di discernere cosa potesse portare vantaggi ai suoi pazienti nonostante la forte spinta all’insegna dell’innovazione tecnologica che sta subendo il settore: “Bisogna scremare, bisogna imparare a capire cosa realmente serve e cosa invece rischierebbe di risultare eccessivo per il reale raggiungimento del benessere orale del paziente”, spiega Cannizzo.

“Effettivamente, ci sono degli strumenti che sistematicamente avvalorano l’attività ambulatoriale e altri invece che non si avvicinano ancora a rendere direttamente un beneficio al paziente”, spiega Gianpaolo Cannizzo. Allo stesso tempo però, “è necessario essere in grado di recepire immediatamente e con tempestività le opportunità che riescono a regalare all’attività di noi professionisti, valore aggiunto all’offerta che proponiamo ai nostri pazienti”, spiega il dentista Cannizzo.

Lo potrebbero confermare uno ad uno i suoi pazienti, tra i quali spicca la famiglia Berlusconi, che si rivolge a lui da moltissimi anni.

“Sovraccaricare il paziente di offerte ed opportunità determinate dalle continue possibilità aperte dall’innovazione digitale nel settore, sia nella strumentistica, sia nel compartimento digitale di assistenza all’attività ambulatoriale, come Software 3D, rischia di mettere in ombra l’attività del professionista che è invece il pilastro portante”.

Serve dunque favorire l’analisi critica del professionista e la sua interoperabilità all’interno del contesto ambulatoriale. Giusto bilanciamento tra digitale, innovazione e capacità clinica del professionista. “Credo nelle enormi possibilità del digitale dentro ai nostri ambulatori, credo nell’ampia offerta che ne può derivare per i pazienti. Ma ancora di più, credo nella possibilità del professionista di garantire un giusto bilanciamento tra analisi clinica e supporto digitale”, afferma il dentista Cannizzo.

Nella vasta gamma delle terapie aggiornate, l’impiego di nuovi materiali, conoscenze tecnologiche da acquisire, “bisogna sempre tenere a mente che la funzionalità si deve sempre compenetrare all’estetica”, commenta Cannizzo, “e questa caratteristica di lettura che rende l’estetica al pari della funzionalità ottenuta dall’impiego di apparecchiature tecnologiche all’avanguardia, deve essere intrinsecamente propria al professionista odontoiatra”.

Non tutto ciò che è nuovo vien per rivoluzionare un settore, sembra suggerire Gianpaolo Cannizzo, “anche la capacità di schermare una nuova tool digitale all’interno di quella che è l’esigenza di un accurato risultato estetico è dunque un passo fondamentale da fare in quest’ottica”.

Premiato dai suoi pazienti vip, il dentista Cannizzo, ha sempre fatto del suo approccio alla tecnologia, un protocollo severo che mettesse al centro l’estetica del paziente ed il salutare equilibrio del cavo orale nel lungo termine.

