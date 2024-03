IL DISTRETTO STORICO DI JEDDAH LANCIA I PRIMI TRE HOTEL HERITAGE CON LO STATUS PATRIMONIO MONDIALE DELL’UNESCO

19 Marzo 2024

JEDDAH, Arabia Saudita, 19 marzo 2024 /PRNewswire/ — Il quartiere storico di Jeddah avvia oggi il restauro e la trasformazione di tre proprietà storiche in hotel di lusso ad Al Balad, un’area di grande importanza storica e culturale sulla costa occidentale del Regno di Arabia Saudita, con la protezione del patrimonio UNESCO. Gli hotel fanno parte del Jeddah Historic District, un programma che ha aperto la strada alla trasformazione del centro storico di Al Balad. Ciascun hotel, chiamato rispettivamente Casa di Jokhdar, Kedwan e Al Rayess, è stato attentamente rinnovato grazie al lavoro di storici e alla conoscenza della gente del posto, ricorrendo ad artisti, falegnami e architetti locali nonché usando prodotti di provenienza locale. Le tre proprietà riflettono attentamente il loro layout e design originali offrendo allo stesso tempo una modernità lussuosa e disinvoltamente chic.

Casa di Jokhdar

Composto da nove camere e suite luminose e ariose, tra cui la Royal Suite, la Dar Neem Suite e la Deluxe Suite, l’esclusivo hotel di lusso è stato progettato con cura per offrire un rifugio di tranquillità tra le vivaci e affollate strade di Al Balad. Dispone di una splendida terrazza panoramica a uso esclusivo degli ospiti, con viste mozzafiato sul centro storico.

Al Rayess

Con sei suite e camere, la grandiosità di Beit Al Rayess è evocata attraverso i suoi soffitti straordinariamente alti. In linea con l’ambiente circostante, il boutique hotel si concentra sul colmare il divario tra vecchio e nuovo, tradizione e lusso. Pur evocando la tradizione, i servizi e le strutture offrono comfort moderni affinché gli ospiti si sentano a casa durante il loro soggiorno.

Kedwan

Un mix di tradizione e contemporaneità, Beit Kedwan vanta due camere e può anche essere affittato nella sua interezza, insieme a vari spazi abitativi in cui il tradizionale design arabo si fonde con il comfort moderno. Beit Kedwan dispone anche di un’esclusiva terrazza panoramica a uso degli ospiti che offre uno spazio chiuso con viste sullo skyline arabo dove i visitatori possono gustare i pasti.

Ogni struttura offre un menu fisso sia per il pranzo che per la colazione presso uno stesso ristorante per tutte e tre le proprietà, dove anche la gente del posto e i visitatori possono gustare i deliziosi sapori locali.

Tutti gli ospiti delle proprietà saranno circondati dalla tradizione e dalla storia della zona, accolti con tè con infuso di rose e caffè all’arrivo e avranno l’opportunità di personalizzare la loro visita in anticipo. Tutto, dai cioccolatini nel trasferimento dall’aeroporto al profumo di incenso nella loro stanza, è personalizzato, offrendo agli ospiti una casa lontano da casa. A tutti gli ospiti vengono inoltre offerti trasferimenti aeroportuali gratuiti all’arrivo e alla partenza.

Le proprietà fanno parte di un più ampio progetto di restauro di un insieme di immobili storici e rappresentano le prime 17 chiavi di apertura di ulteriori 165 chiavi che apparterranno a 34 proprietà storiche che saranno aperte entro il 2027.

Le tariffe delle camere partono da 2.200 SAR (circa £ 463) per tutte le strutture, colazione esclusa.

Visitare qui per ulteriori informazioni.

Per le immagini vedere qui.

Come arrivarci

Voli diretti a Jeddah da Londra Gatwick in 5 ore e 50 minuti con Saudia.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2364989/Jeddah_Historic_District_1.jpg Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2364990/Jeddah_Historic_District_2.jpg Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2364991/Jeddah_Historic_District_3.jpg Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2364992/Jeddah_Historic_District_4.jpg Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2364993/Jeddah_Historic_District_5.jpg

