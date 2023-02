Il Dunque, il nuovo sito d’informazione che crea nuovi posti di lavoro: ecco come candidarsi

Febbraio 17, 2023

(Adnkronos) – Roma, 17/02/2022 – Il Dunque è il nuovo sito d’informazione che in quest’ultimo periodo sta spopolando sul web. In poco tempo ha infatti superato i milioni di accessi mensili e spunta tra gli aggiornamenti di tutti i feed. Sia se ci colleghiamo sui social network ma soprattutto se utilizziamo le famose app di Google, quali Google News e Google Discover, Il Dunque sarà presente con i propri articoli. Sulle pagine del blog d’informazione potete trovare tantissime tipologie di notizie. Solitamente in apertura si trovano tante utili informazioni sulla salute ed il benessere ma anche sul mondo economico e, soprattutto, sul Fai da te.

“Abbiamo provato ad offrire un servizio di informazione ed aggiornamenti ampio e dettagliato – sottolinea Luca Macaluso, proprietario del progetto – e vogliamo riuscire a portare sul web una innovazione dal punto di vista lavorativo”. Il Dunque è infatti il primo progetto web che si appresta, o che almeno prova, a dare a tutti una possibilità per trovare lavoro online. “All’interno del nostro network vi sono tanti siti web di informazione e non solo. Una delle cose che abbiamo spesso notato è che molti collaboratori non si presentano con la giusta voglia di fare e la giusta esperienza”.

Uno dei problemi più tragici in tutta Italia è sicuramente quello legato alla mancanza di lavoro e per questo motivo Il Dunque prova a portare sul web uno nuovo sistema lavorativo. L’obiettivo è quello di formare tutti coloro che lo vorranno così da renderli autonomi all’interno del portale ma non solo. “Abbiamo in progetto di poter formare i giovani, e non solo, a lavorare online. Il mondo – continua Macaluso – ormai si sta evolvendo sempre più velocemente ed è molto difficile poter trovare qualcuno veramente disponibile ad insegnare il cambiamento. Stiamo progettando diversi corsi di formazione che possano permettere a quanti lo vorranno di approcciarsi direttamente al mondo del lavoro”.

Sulla questione non vi sono ancora tanti dati disponibili ma quanti sono interessati potranno andare sulla pagina Lavora con noi del sito web Il Dunque e proporre la propria candidatura al progetto. “Tutti saranno presi in considerazione per questo nuovo modo di lavorare. Vogliamo provare, nel nostro piccolo, a dare una speranza a chi da tempo ormai l’ha persa”. Il Dunque al suo interno conta già diversi collaboratori e veramente tante categorie. Come sottolineavamo qualche riga fa, infatti, oltre a salute, fai da te ed affari, vi sono notizie aggiornate quotidianamente su diverse tematiche.

Ogni giorno su Il Dunque si potrà trovare infatti l’oroscopo così come tutte le informazioni sulle estrazioni del Lotto e SuperEnalotto. Ma non finisce qui: un’ampia categoria si occupa di viaggi e turismo così come vi sono collaboratori che quotidianamente cercano le offerte sul web (e non solo) per proporle ai lettori. “Stiamo diventando un punto di riferimento anche per i volantini che mensilmente vengono pubblicati dai maggiori negozi italiani e questo ci rende orgogliosi”.

Infine su Il Dunque si possono trovare tantissime notizie di Gossip ed Intrattenimento. Proprio in questi ultimi giorni il blog d’informazione ha dato ampio spazio al Festival di Sanremo che è stato condotto in maniera egregia da Amadeus e Gianni Morandi. La categoria legata al mondo dello spettacolo è una delle più seguite ed ogni giorno vi si possono trovare le notizie sui film in televisione ma anche sui tanti personaggi del mondo televisivo. Insomma, Il Dunque è questo e tanto altro: vi invitiamo, a questo punto, di visitare il sito web per scoprire con i vostri occhi, ed i vostri dispositivi, di costa stiamo parlando.

Per informazioni:

Contatti:

e-mail:redazione@ildunque.it

tel:(+39)327.7865779