Il fascino delle superfici in grès porcellanato: l’eccellenza di Ceramiche Refin

(Adnkronos) – Milano, 4 novembre 2024. Con oltre sessant’anni di esperienza affinata nel settore del grès porcellanato, Ceramiche Refin costituisce un prestigioso punto di riferimento per aziende e privati alla ricerca di qualità e innovazione. Le collezioni del brand, frutto di un costante percorso di sperimentazione, offrono soluzioni ricercate e versatili, ideali per integrarsi con stile e funzionalità in contesti sia residenziali che commerciali.

La filosofia aziendale di Ceramiche Refin, parte del rinomato Gruppo Concorde, è profondamente legata ai valori del Made in Italy, non solo come espressione estetica, ma come approccio produttivo che unisce tradizione, cultura e un’etica del lavoro rigorosa.

L’impresa, inoltre, pone particolare attenzione alla sostenibilità, adottando quotidianamente processi produttivi rispettosi dell’ambiente e privilegiando l’uso di materiali riciclabili, in linea con un impegno concreto verso pratiche eco-sostenibili.

Le collezioni più amate dal pubblico

Le collezioni di gres porcellanato realizzate da Ceramiche Refin sono concepite per impreziosire e rivestire ogni spazio di vita, con l’inconfondibile fascino del design italiano. Dai rivestimenti bagno alle opzioni dedicate a cucina, ambienti outdoor e commerciali: le soluzioni proposte sono in grado di cambiare ogni prospettiva.

Fra le opzioni più recenti introdotte dall’azienda spicca EIK, una linea di grès porcellanato effetto legno. Caratterizzata da venature irregolari e delicate, si distingue per l’assenza di nodi e di imperfezioni marcate. Con una grafica uniforme, omogenea e leggera, è in grado di conferire un effetto sofisticato e moderno, inserendosi armoniosamente in ogni ambiente di prestigio.

Per ciò che riguarda ETHEREA, invece, si tratta di un grès porcellanato effetto pietra, che sintetizza l’eccellenza di diversi materiali lapidei. Delicata, minimale e discreta, la collezione presenta superfici impreziosite da lievi alonature e sottili tracce fossili. Questi dettagli conferiscono un aspetto uniforme e armonioso, privo di contrasti cromatici, che evoca una sensazione di purezza e semplicità senza tempo.

Essenziale e moderna è invece GRAYN, linea che attenua il rigore del cemento grazie a una texture dinamica, arricchita da delicate irregolarità che conferiscono profondità e movimento alla superficie. La grafica, che combina aree uniformi ad altre animate da fini granulosità e leggere increspature, dà forma ad un effetto visivo complessivamente omogeneo ma ricco di dettagli raffinati. Il risultato? Una superficie che si adatta perfettamente anche agli spazi più ampi, garantendo un risultato sempre accattivante.

Quanto a UPSIDE, infine, rappresenta un vero e proprio connubio di colore, brillantezza e grafica. Si tratta, in particolare, di una rielaborazione della linea BESIDE, concepita nel 2011 da Massimiliano Adami, che raccoglie i suoi elementi più iconici, ampliandoli in una proposta ultra-decorativa dal forte impatto espressivo. Il motivo a quadretti, ispirato originariamente al retro delle piastrelle, assume un nuovo carattere grazie ai formati selezionati, trasformandosi in un decoro che colpisce per la sua notevole potenza visiva.