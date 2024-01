Il fotovoltaico gratuito per le aziende diventa realtà:PRADES la prima impresa che lo installerà

Gennaio 23, 2024

(Adnkronos) – Aperte le iscrizioni al portale FV Cloud di GIFT Solutions, che consente di richiedere l’installazione sul tetto del proprio stabilimento. L’impresa di Mestrino è la prima a beneficiarne: nell’arco di trent’anni risparmierà un milione di euro. L’Ad Magario: «La verifica è stata veloce, elimineremo i costi energetici e saremo più competitivi».

Padova 23.01.2024. Sono aperte le iscrizioni al portale FV Cloud di GIFT Solutions, attraverso il quale le aziende hanno la possibilità di richiedere l’installazione gratuita di un impianto fotovoltaico sul tetto del proprio stabilimento. La prima a beneficiarne è la società PRADES Srl di Mestrino (Padova), che si gioverà dell’installazione di un impianto di potenza pari a 100 kWh. Per tutta l’energia auto-consumata l’impresa risparmierà subito più del 30% rispetto a quello che spende oggi per l’energia elettrica. Trascorsi 10 anni potrà beneficiare del 100% di energia dell’impianto e del conseguente risparmio. Risparmio che, a conti fatti, in trent’anni sarà pari a un milione di euro. E senza averne investito neppure uno. Ecco perché è significativo raccogliere la sua testimonianza.

«È un’opportunità unica. Noi siamo fortunati ad avere le giuste caratteristiche per vedere accolta la domanda, ma devo dire che la verifica è stata veloce. Da tempo pensavamo di comprarne uno, ma abbiamo preferito sempre investire sulla nostra attività. Nel momento in cui, alla fine del 2023, ci siamo trasferiti nella nuova sede, già predisposta per l’installazione dell’impianto, abbiamo pensato di sfruttare questa opportunità, visto e considerato quanto costa oggi l’energia», dichiara Luca Magario, Amministratore delegato di PRADES, società che si occupa di produzione di nastri biadesivi per l’industria, con una ventina di dipendenti e più di quarant’anni di attività alle spalle. «È un investimento, ma, allo stesso tempo non lo è, nel senso che non spenderemo soldi di tasca nostra. Il risparmio è effettivo. In questo modo potremo continuare a dedicare risorse allo sviluppo e allo stesso tempo risparmiare sui costi energetici. In altre parole, potremo essere ancora più competitivi».

Per valutare la possibilità di ottenere un impianto fotovoltaico gratuito è sufficiente avere sotto mano la bolletta con i consumi energetici di almeno un anno, la planimetria del tetto su cui installarlo e la visura catastale, e iscriversi al portale www.giftsolutions.it. «Abbiamo reso molto celere la selezione e ovviamente senza nessun costo a carico delle imprese», dichiara Alessandro Salvalaio, Amministratore di GIFT Solutions. «Nel caso specifico, PRADES conta su consumi e superfici idonee per installare l’impianto nella formula FV Cloud, ma sono molte le aziende che possono accedervi: basta avere un tetto di 800-1.000 metri quadri e consumi elettrici di almeno 200.000 kWh. Per ora abbiamo risorse per realizzare impianti per una potenza complessiva di circa 30 MW in Veneto e, se pensiamo al loro numero, soltanto a Padova ne realizzeremo cinquanta».

Non male, no? Oltre agli incentivi del piano Industria 5.0 e a quelli legati alle Comunità energetiche, FV Cloud si presenta come un’altra opportunità per chi vuole realizzare un impianto fotovoltaico, risparmiare e far diventare sostenibile la propria azienda.

