Il futuro della pubblicità basata sull’intelligenza artificiale è qui: Oclean lancia una campagna europea all’avanguardia per Oclean X Ultra

3 Aprile 2024

LONDRA, 3 aprile 2024 /PRNewswire/ — Oclean è entusiasta di annunciare il debutto del suo rivoluzionario spot commerciale europeo per il nuovo Spazzolino Sonico WiFi Oclean X Ultra appena lanciato, caratterizzato dall’utilizzo della Guida Vocale AI per migliorare il processo di spazzolatura dei denti. Questo prodotto segna un significativo traguardo nell’innovazione e nella creatività all’interno dell’industria dell’igiene orale. In collaborazione con le rinomate agenzie Cut The Mustard e Graffiti Films, Oclean sta ridefinendo gli standard pubblicitari con una campagna che integra tecnologia e arte.

Questo spot rivoluzionario mette in evidenza sei influencer di spicco (Buryak Yelisavieta Andryeivna, Kamil Szpejenkowski, Meta_Queen, Nikodem Rudziński, Silke Sollfrank, Petra Kostková), ognuno eccellente nel proprio settore – Bellezza, Lifestyle, Danza, Tecnologia, AI e Moda. Spaziando in cinque paesi diversi e dal metaverso, questi influencer comandano collettivamente un impressionante seguito di oltre 10 milioni di persone su varie piattaforme social, dimostrando l’ampia portata di questa campagna.

Nessuno degli influencer coinvolti è stato fisicamente presente durante le riprese.Sono stati infatti creati degli avatar digitali utilizzando avanzate tecnologie di scansione 3D e AI, guidate da Humanverse, un esperto leader nella creazione di persone virtuali. Questo approccio innovativo sottolinea non solo l’impegno di Oclean all’innovazione, ma anche evidenzia il potenziale della tecnologia nel creare esperienze pubblicitarie coinvolgenti.

È stata inoltre coinvolta una influencer speciale: Meta_Queen, una personalità interamente generata dall’IA. Questa decisione sottolinea l’approccio lungimirante del marchio e l’adozione dell’IA come componente cruciale nelle moderne strategie di marketing.

Lo spot presenta il nuovo X Ultra di Oclean, con ciascun influencer che mostra un punto chiave del prodotto, dalle sue caratteristiche di Spazzolatura Visibile alla sua avanzata Guida Vocale AI. Sfruttando l’appeal unico e l’esperienza di ciascun influencer, Oclean comunica efficacemente i molteplici benefici di X Ultra, rivolgendosi a un pubblico diversificato.

Questo sforzo collaborativo tra Oclean, Cut The Mustard, Graffiti Films e Humanverse non solo rappresenta un traguardo significativo per la presenza di Oclean in Europa, ma stabilisce anche un nuovo standard di creatività e integrazione tecnologica nella pubblicità. Mentre Oclean continua a guidare l’innovazione nell’industria della salute orale, questo spot rimane un audace testamento della visione del marchio per il futuro, dove tecnologia e creatività umana si fondono per creare esperienze per i consumatori indimenticabili.

Questo comunicato stampa è stato generato in collaborazione con l’Intelligenza Artificiale.

