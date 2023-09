Il Futuro delle Auto Usate in Italia: “Il Valutatore” al Centro della Trasformazione del Settore

Settembre 26, 2023

Parma, 26/09/2023 – Il mercato delle auto usate in Italia è in continua e costante crescita, con un numero sempre maggiore di italiani che al momento dell’acquisto di una nuova auto, preferiscono scegliere tra quelle di seconda mano. Dal 2012 il Valutatore che spicca tra gli innovatori del settore, si distingue come pioniere nel servizio di valutazione e quotazione delle auto usate tramite il loro sito web www.ilvalutatore.it .

Per il primo semestre del 2023, così come per tutto l’anno 2022, è notevolmente cresciuto il mercato delle auto usate in Italia. Il nuovo rapporto di UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri) mette in evidenza che nel mese di giugno 2023 ci sono stati 400.872 trasferimenti di proprietà contro i 367.603 dello stesso periodo 2022. Si tratta di un incremento pari al 9,1%. Questo trend positivo e presumibilmente ancora in aumento per i prossimi mesi, si deve sicuramente alla maggiore accessibilità economica delle auto usate, alla crescente preoccupazione legate alla salvaguardia dell’ambiente e all’innovazione tecnologica che va via via sviluppandosi sempre di più all’interno del settore.

E’ innegabile che ci sia una crescente preferenza del mercato verso le auto usate a discapito del nuovo, specie guardando ai trend di lungo periodo. Tra le motivazioni che spingono i clienti ad optare per l’usato sicuramente anche i lunghi tempi di attesa necessari per la fabbricazione e la successiva consegna delle autovetture di nuova produzione: le macchine nuove si possono certo ancora avere, ma vanno ordinate con larghissimo anticipo e senza eccessive aspettative sui tempi di consegna.

Interessante osservare come nonostante l’aumento del costo dei carburanti, nel mercato delle auto usate prevalgono ancora le alimentazioni tradizionali (diesel e benzina); la quota dell’ibrido a benzina si pone al 4,8% a luglio 2023 con un buon incremento pari al 55,6%, mentre le auto elettriche sono ancora allo 0,5% di quota.

• Secondo una recente ricerca, l’età media delle auto usate vendute in Italia è di 4,5 anni.

• Circa il 60% degli italiani considera l’acquisto di un’auto usata come una soluzione più economica e sostenibile.

• Le regioni con il maggior numero di vendite di auto usate sono la Lombardia, il Lazio e la Campania.

• La Fiat Panda rimane l’auto usata più venduta in Italia, seguita da Ford Fiesta e Volkswagen Golf.

Il sito web il Valutatore, nato nel 2012, è uno dei primi in Italia a offrire una piattaforma di valutazione online e successivo acquisto delle auto usate, dando così la possibilità a coloro che vogliono vendere la propria auto di ricevere una quotazione immediata, concreta e competitiva per il loro veicolo. Grazie alla sua banca dati in continuo aggiornamento sull’andamento del mercato delle auto usate, lo strumento di valutazione auto online offerto da il Valutatore è semplice, veloce e accurato

Un servizio veloce e gratuito quello offerto da Il Valutatore che permette all’utente di :

– Richiedere una valutazione tramite sito web (che impiega solo 60 secondi) inserendo semplicemente la targa dell’auto;

– Prenotare una perizia professionale (sempre gratuita!) presso uno dei 49 point dislocati su tutto il territorio nazionale;

– Vendere la propria auto ad un’azienda esperta del settore senza il pericolo di incappare in truffe e perdite di tempo.

Oggi, il Valutatore si è evoluto e rappresenta un’importante e solida realtà nel settore delle auto usate, con oltre 2 milioni di utenti attivi ogni mese e con nuovi e stimolanti progetti da portare avanti.

Tra questi quello riguardante la valutazione delle auto di lusso usate: oggi il Valutatore oltre al classico servizio di valutazione auto offre la possibilità ai proprietari di auto di lusso tra cui Ferrari, Porsche, Lamborghini, Aston Martin e molte altre, di ottenere una valutazione reale ed immediata della propria supercar (Qui puoi scoprire la quotazione della tua auto di lusso).

Il Valutatore ha creato un apposito portale web per tutti coloro che desiderano vendere la propria auto di lusso usata in totale sicurezza e con la tranquillità di essere costantemente affiancati da un team esperto in tutte le fasi della vendita, dalla valutazione online alla stipula del contratto. Il processo anche qui risulta semplice, rapido e sicuro. Basterà selezionare la marca della propria vettura sul portale, inserire la targa, attendere la quotazione, presentarsi in uno dei 49 point il Valutatore per una perizia gratuita e successivamente sarà il Valutatore stesso ad acquistare la vostra supercar offrendovi la massima professionalità e trasparenza.

Il mercato delle auto usate in Italia continua a dimostrare una crescita costante e sostenuta, e con pionieri come il Valutatore a guidare attivamente la rivoluzione all’interno del settore, è pronosticabile che il mercato continuerà a crescere anche nei prossimi anni.

