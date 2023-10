Il Gioco Organizzato… Advanced!

Ottobre 27, 2023

(Adnkronos) – Lucca, 27 ottobre 2023 – All’interno del ricchissimo panora del Gioco Organizzato di Lucca Comics & Games, un appuntamento da non mancare è quello con Play with the Designer, che permette di provare i giochi direttamente con i Game Designer che li hanno creati. Sarà l’occasione perfetta per conoscere come è nato il gioco, oltre che la persona dietro l’idea. Si svolgerà tutti i giorni nell’area SAZ Italia del Padiglione Carducci.

Da non perdere anche le emozioni delle Ruolimpiadi, il torneo multi GDR più longevo d’Italia che quest’anno sfodera numeri da record: sono 30 le squadre provenienti da tutta la penisola che si sfideranno per 5 giorni nell’area CAR 347 del Padiglione Carducci.

Per i giocatori più hardcore, infine, torna anche in questa edizione L’Angolo del Cinghiale: nato nel 2019 dalla folle idea di portare a Lucca giochi da tavolo che non fossero ancora stati localizzati, per tutti gli amanti dei pesi massimi. Un’esperienza di gioco completa, in cui la dimostrazione si trasforma in una partita seguita da persone appassionate di giochi. Fin dalla prima edizione, il successo è stato tale che oggi, cinque anni dopo, l’area è notevolmente cresciuta. Quest’anno, saranno tre i giochi presenti, tutti molto diversi tra loro: Hegemony, Red Outpost e Picture Perfect.