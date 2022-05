Il grande trotto su EQUtv con la Sweden Cup e l’Elitloppet

Maggio 26, 2022

(Milano, giovedì 26 maggio 2022) – Sabato 28 e domenica 29 maggio EQUtv seguirà in diretta le emozionanti corse programmate all’ippodromo di Solvalla, a Stoccolma, che vede una nutrita partecipazione di cavalli italiani.

Giovedì anteprima alle ore 18:45 con lo speciale Solvalla

Milano, giovedì 26 maggio 2022 – EQUtv, l’emittente televisiva del Mipaaf, in occasione dell’importante meeting di trotto in Svezia nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 maggio all’ippodromo di Solvalla, nella periferia di Stoccolma, sarà presente con i propri inviati per seguire le 26 corse in programma e, in particolare, le prove clou delle due giornate: la Sweden Cup e l’Elitloppet. In diretta in chiaro sui canali 151 del digitale terrestre, 220 di Sky e sul 51 di tivùsat, la troupe di EQUtv è pronta a regalare ai propri telespettatori un lungo ‘Live’ cogliendo, nel pre e post corse, tutte le emozioni di questo evento di caratura mondiale.

Con una regia mobile in loco per l’integrazione del segnale internazionale e con due inviati che a bordo pista saranno pronti a cogliere i commenti a caldo da parte dei guidatori, degli allevatori e dei proprietari italiani e di altre nazionalità, EQUtv porterà nelle case degli appassionati di trotto l’atmosfera elettrizzante che si vivrà in Svezia nelle due giornate all’ippodromo di Solvalla con l’aggiunta di una telecamera mobile che andrà a catturare all’interno dell’ippodromo svedese immagini inedite.

“Andiamo con la nostra produzione a vivere uno degli eventi di trotto più importanti al mondo – dichiara il direttore editoriale di EQUtv, Giovanni Bruno – . Abbiamo deciso di creare un palinsesto ad hoc per questo appuntamento con uno speciale in anteprima il giovedì e poi con la due giorni di diretta del sabato e della domenica focalizzate sulle prove più importanti del programma per offrire al telespettatore a casa il massimo delle emozioni”.

Per vincere la Sweden Cup e l’Elitloppet, i cavalli partenti dovranno affrontarsi nelle batterie eliminatorie che decreteranno i partecipanti alla finale. In entrambe emerge una nutrita rappresentanza italiana con cavalli di proprietà, allenamento e nascita pronti a difendere il ‘made in Italy’. Nel dettaglio sono 32 i cavalli italiani, o di proprietà italiana, impegnati nel fine settimana, ovvero 12 nella giornata di sabato e ben 20 in quella di domenica. La scuderia leader nella lista partenti è il team Gocciadoro con 13 suoi allievi.

EQUtv PALINSESTO IN DIRETTA

GIOVEDÌ 26 – SPECIALE

Speciale Solvalla – dalle ore 18.45 circa

SABATO 28 – SWEDEN CUP

Anteprima Flash – dalle ore 11:30 alle 11:40

1° Collegamento Live – dalle ore 12:25 alle 14:30

2° Collegamento Live – dalle ore 15:40 alle 19:00 circa

DOMENICA 29 – ELITLOPPET

Anteprima Flash – dalle ore 12:00 alle 12:15

1° Collegamento Live – dalle ore 13:15 alle 14:35

2° Collegamento Live – dalle 15:10 alle 18:30 circa

Elitloppet, che tradotto significa “Corsa dell’Élite” è una prova di trotto di Gruppo 1 che si disputa dal 1952 ad oggi presso l’ippodromo Solvalla di Stoccolma. La corsa si disputa sulla distanza di un miglio ed è considerata una fra le più importanti del palinsesto del trotto internazionale. Il miglior tempo nella finale è stato registrato nel 2021 da Don Fanucci Zet con 1’08”9. Da ricordare il biennio 2001 e 2002 in cui Varenne, con driver Giampaolo Minnucci, ha raccolto due schiaccianti vittorie. L’Elitloppet, dal 1956, è sempre fatto parte delle corse del Grand Slam del Gran Circuito Europeo, sostituito dal 2012 dal Grand Slam del Masters Series dell’Unione europea del Trotto.

