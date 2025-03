Il Granducato di Bracciano®: La Meta di lusso per il Giubileo 2025

26 Marzo 2025

– Roma, 26 marzo 2025. Con l’arrivo del Giubileo 2025, Roma si prepara ad accogliere milioni di visitatori da tutto il mondo. Un evento di tale portata offre un’occasione unica per scoprire le meraviglie della Città Eterna, ma può portare con sé anche il rischio di stress dovuto all’afflusso di turisti e alla frenesia della capitale. Per chi desidera vivere questa esperienza in modo rilassato, il Granducato di Bracciano® rappresenta una soluzione perfetta, combinando la vicinanza a Roma con il comfort e la tranquillità di un borgo medievale immerso nella storia.

Situato nel cuore della Tuscia laziale, Bracciano dista appena 40 km da Roma e offre un rifugio sereno lontano dal caos metropolitano. Il borgo è famoso per il suo imponente Castello Orsini-Odescalchi, uno dei castelli medievali meglio conservati d’Italia, e per la bellezza del Lago di Bracciano, un’oasi naturale perfetta per passeggiate e relax. Le strette vie acciottolate, le antiche chiese e gli scorci panoramici rendono questo luogo un gioiello da scoprire in ogni stagione.

Grazie alla sua posizione strategica, Bracciano è ben collegato con Roma, rendendolo una base ideale per esplorare la capitale. Il Granducato di Bracciano® offre trasporti privati esclusivi per i suoi ospiti, organizzando trasferimenti comodi e diretti per visitare le principali attrazioni della Città Eterna, come Piazza San Pietro, il Colosseo e i Musei Vaticani.In alternativa, per chi preferisce i mezzi pubblici, Bracciano è servito da un’efficiente linea ferroviaria che collega direttamente la stazione del borgo a Roma San Pietro in circa 40 minuti.

Per garantire un’esperienza unica e personalizzata durante il Giubileo, il Granducato di Bracciano® mette a disposizione una gamma di servizi esclusivi, tra cui:

Trasporto privato per Roma, con veicoli confortevoli e autisti dedicati.

Visite guidate personalizzate alle attrazioni principali della capitale.

Organizzazione di tour tematici, su richiesta, per vivere al meglio l’Anno Santo.

Scegliendo Bracciano come base, potrete immergervi nelle celebrazioni giubilari, esplorare Roma e tornare ogni sera a godere della pace e dell’eleganza del Granducato. Lontani dalla folla, ma vicini alla Città Eterna, vivrete un’esperienza unica in un contesto esclusivo e rilassante.

Scoprite tutte le novità seguendo il Granducato di Bracciano® su Instagram

@granducatodibraccianoit

@tavernadivus