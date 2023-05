Il Gruppo Esaote presenta le sue ultime soluzioni di imaging cardiologico al Congresso EACVI a Barcellona (Spagna)

Maggio 11, 2023

BARCELLONA, Spagna, 11 maggio 2023 /PRNewswire/ — Esaote, uno dei leader mondiali di sistemi diagnostici medicali (nello specifico, ultrasuoni, risonanze magnetiche dedicate e sistemi di Medical IT) ha partecipato al Congresso tenuto dalla Associazione Europea di Imaging Cardiovascolare a Barcellona dal 10 al 12 maggio 2023. In questa occasione, Esaote ha svelato il MyLab™Omega eXP, un nuovo ecografo portatile caratterizzato da strumenti cardiologici avanzati e automazioni di Intelligenza Artificiale e ha esposto Suitestensa CVIS, una soluzione integrale ed enterprise di gestione cardiovascolare, e Caas Qardia, una piattaforma software ecocardiografica innovativa, le ultime due sviluppate rispettivamente da Ebit e da Pie Medical Imaging (PMI), le consociate del Gruppo Esaote dedicate al Medical IT.

Intelligenza Artificiale, strumenti di quantificazione avanzati, connettività potenziata per una migliore condivisione dei dati e consulto remoto, sono le funzionalità chiave sulle quali il Gruppo Esaote sta investendo molto in imaging cardiovascolare per fornire ai clinici strumenti di analisi efficienti e accurati.

Grazie alle soluzioni di AugmentedInsight™, il nuovo MyLab™Omega eXP presentato per la prima volta a Barcellona fornisce quantificazioni precise,riducendo il tempo di elaborazione e il tempo di esecuzione totale dell’esame. Con la configurazione cardiovascolare dedicata, Esaote offre la migliore capacità diagnostica e un alto livello di flessibilità ai cardiologi e ai professionisti del servizio mobile, sempre e ovunque. “Strumenti avanzati di elaborazione immagine, portabilità e connettività sono i punti di forza di questo ecografo, volto a soddisfare le esigenze dei sistemi sanitari di domani.” ha detto Martina Cereseto, Global Product Manager di Esaote. “Inoltre, la nuova generazione di trasduttori XCrystal permettono l’acquisizione di immagini dettagliate con un’altarisoluzione temporale e spaziale, potenziando così la confidenza in ogni ambiente clinico, dal laboratorio ecografico privato agli ospedali nonché dal Dipartimento di ICU, CCU pronto soccorso e unità di cura.”

La condivisione di dati e informazioni tra diversi dipartimenti degli ospedali o tra diverse strutture sanitarie è una delle principali funzionalità di Suitestensa, il sistema enterprise sviluppato da Ebit.

Comprendendo tutti i flussi di lavoro, gli esami, le immagini e la loro post-elaborazione, la piattaforma CVIS Suitestensa è l’approccio più completo orientato al paziente per tutte le specialità cardiologiche: cateterismo cardiaco, cardiologia interventistica, ecocardiografia, elettrocardiografia, aritmologia, cardiologia medica e cardiochirurgia. A complemento della gestione del flusso di lavoro dei pazienti, la piattaforma include un modulo completo di telemedicina e monitoraggio remoto.

Flussi di lavoro guidati dall’intelligenza artificiale volti ad automatizzare le principali misurazioni dell’ecocardiografia clinica sono una delle caratteristiche distintive di Caas Qardia, l’ultima linea di prodotto lanciata da PMI, che eccelle nell’analisi dello strain miocardico, stress-eco, valutazione della funzione diastolica e analisi delle valvole cardiache (PISA).

PMI integra la sua analisi ventricolare volumetrica e la sua analisi di strain guidate dall’Intelligenza Artificiale negli ecografi MyLab di Esaote per facilitare l’analisi ecocardiografica a bordo dello strumento.

Al congresso EACVI, PMI ha anche mostrato l’analisi del 4D Flow su risonanza magnetica (Caas MR Solutions) e gli strumenti di pianificazione di procedure transcatetere basate su CT/3DTEE (3mensio).

Il Gruppo Esaote:

Leader nel settore delle apparecchiature biomedicali (ultrasuoni, risonanza magnetica e software per la gestione del processo diagnostico). Alla fine del 2022, il Gruppo impiegava circa 1.250 persone, più della metà delle quali in Italia. Con sede a Genova e Firenze e unità produttive e di ricerca proprie in Italia e nei Paesi Bassi, Esaote è presente in 100 Paesi nel mondo. www.esaote.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1793998/Esaote_Logo.jpgPhoto – https://mma.prnewswire.com/media/2074895/EACVI_Congress.jpg

