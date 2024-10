Il KFSHRC contribuisce all’innovazione sanitaria globale attraverso partenariati strategici

31 Ottobre 2024

RIYAD, Arabia Saudita, Oct. 31, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Il King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) continua a essere leader nell’innovazione medica, nella ricerca avanzata e nell’istruzione attraverso partnership strategiche, potenziando l’assistenza ai pazienti e migliorando in modo significativo gli esiti globali per i pazienti.

Grazie alla collaborazione con organizzazioni come la King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) e con team internazionali provenienti da Regno Unito, Stati Uniti e India, è stato possibile identificare il gene PfAP2-MRP legato alla malaria.

Lavorando con i giganti della tecnologia, il KFSHRC ha trasformato la gestione dell’assistenza sanitaria implementando le cartelle cliniche elettroniche (EMR), migliorando l’analisi dei dati, ottimizzando la cura e la sicurezza dei pazienti e integrando la stampa 3D nell’assistenza sanitaria per dispositivi medici personalizzati.

Portando l’innovazione al di fuori del nostro pianeta, il KFSHRC ha collaborato con la Commissione spaziale saudita per condurre ricerche sulle cellule staminali a bordo della Stazione spaziale internazionale (ISS), promuovendo la telemedicina e l’assistenza sanitaria da remoto.

Contemporaneamente, il KFSHRC forma i futuri leader del settore sanitario attraverso partnership con istituzioni come il Northwestern Memorial Hospital, lo Houston Methodist Global Healthcare Services e l’Alfaisal University, offrendo programmi avanzati allineati agli standard globali. Il recente mini programma MBA con l’Università Alfaisal segna una pietra miliare nello sviluppo della leadership.

I recenti protocolli d’intesa firmati alla Global Health Exhibition 2024 con la Saudi Food and Drug Authority (SFDA), il Saudi Patient Safety Center (SPSC) e il Centre for National Health Insurance (CNHI) sottolineano l’attenzione del KFSHRC per la sicurezza farmaceutica, le innovazioni in materia di sicurezza dei pazienti guidate dall’intelligenza artificiale e il miglioramento delle prestazioni sanitarie, consolidando ulteriormente il suo ruolo nel plasmare il futuro dell’assistenza sanitaria.

Vale la pena ricordare che il KFSHRC si è classificato per il secondo anno consecutivo al primo posto in Medio Oriente e Africa e al 20° a livello globale nell’elenco dei 250 migliori centri medici accademici del mondo ed è stato riconosciuto come il marchio sanitario di maggior valore nel Regno e in Medio Oriente, secondo la classifica di Brand Finance 2024. Inoltre, nello stesso anno, si è classificato tra i migliori 250 ospedali del mondo ed è stato inserito dalla rivista Newsweek nell’elenco World’s Best Smart Hospitals per il 2025. Per maggiori informazioni, visitate il sito www.kfshrc.edu.sa o contattate il nostro team media all’indirizzo mediacoverage@kfshrc.edu.sa

Contatto per i media:Essam AlZahrani+966 55 525 4429mediacoverage@kfshrc.edu.sa

Una foto a corredo di questo comunicato stampa è disponibile su https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0300f97c-abe3-49cc-987c-76052d1049c7