Il KFSH&RC guida la rivoluzione globale dell’assistenza sanitaria con l’IA e la robotica

28 Giugno 2024

RIYADH, Arabia Saudita, June 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Il King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH&RC) è all’avanguardia nella rivoluzione globale dell’IA e della robotica. Questi progressi tecnologici, promossi dal programma Saudi Vision 2030, sono destinati a generare un valore economico stimato tra i 15 e i 27 miliardi di dollari per il settore medico del Regno entro il 2030, oltre a svolgere un ruolo fondamentale nella semplificazione dei processi e nella trasformazione dell’assistenza ai pazienti.

Gli interventi chirurgici assistiti da robot sono un elemento distintivo dell’integrazione tecnologica del KFSH&RC. Solo nel 2023, il KFSH&RC ha eseguito 1.195 procedure assistite da robot, in particolare il primo trapianto di fegato completamente robotizzato al mondo, evidenziando il ruolo pionieristico del KFSH&RC nell’utilizzo della robotica per migliorare la precisione chirurgica e la guarigione dei pazienti.

A completare questi progressi chirurgici, il sequenziamento completo del genoma (Whole Genome Sequencing, WGS) è diventato una pietra miliare dell’approccio del KFSH&RC alla diagnosi precoce e al trattamento delle malattie genetiche. Grazie all’esecuzione di oltre 7.000 test WGS nel 2023, l’ospedale ha permesso di identificare le predisposizioni genetiche a varie patologie. Questa duplice attenzione alla tecnologia chirurgica di nuova generazione e all’analisi genetica completa colloca il KFSH&RC all’avanguardia dell’innovazione medica, assicurando che i pazienti ricevano le terapie più precise ed efficaci possibili.

I laboratori del KFSH&RC sono dotati inoltre di sistemi automatizzati che semplificano i processi diagnostici e di analisi. Questi sistemi migliorano l’accuratezza e la velocità, consentendo una diagnosi e un trattamento più rapidi dei pazienti. Sono stati eseguiti oltre 1,5 milioni di test, riducendo i tempi di esecuzione del 30%.

Riconoscendo il potenziale innovativo della salute digitale, il KFSH&RC ha adottato soluzioni basate sull’IA in diversi dipartimenti. Nel 2023, gli strumenti di IA in radiologia hanno migliorato l’accuratezza diagnostica del 25% e ridotto i tassi di diagnosi errate del 18%, migliorando l’individuazione e il trattamento di patologie come i tumori e le malattie cardiovascolari. Avvalendosi dell’intelligenza artificiale e di metodi biotecnologici avanzati, il KFSH&RC è riuscito a produrre internamente cellule CAR-T per il trattamento dei tumori, riducendone i costi e alleviando le sofferenze dei pazienti.

Il principale strumento di progresso del KFSH&RC è il suo modernissimo Capacity Command Centre, la fonte principale per il processo decisionale basato sui dati. Il Centro monitora i movimenti dei pazienti per mantenere la qualità delle terapie, rispettare le procedure standard e prevedere i volumi della domanda al fine di ridurre i rischi. Utilizzando strategie basate sull’intelligenza artificiale, il Centro ha eseguito oltre 170.000 procedure di intervento dal suo lancio nel settembre 2021, riducendo i tempi di attesa dei posti letto da 32 ore a 6 ore e tagliando i tempi di attesa del pronto soccorso del 14%.

Per il futuro, il KFSH&RC continuerà a integrare le tecnologie avanzate nell’ecosistema sanitario globale come ospedale intelligente e rimarrà impegnato a promuovere l’innovazione e l’eccellenza nelle terapie.

È opportuno notare che Il KFSH&RC è stato classificato al primo posto nella regione Medio Oriente e Africa e al 20° posto a livello globale ed è stato inserito nell’elenco dei 250 migliori istituti sanitari del mondo, per il secondo anno consecutivo; inoltre, è stato riconosciuto come il brand sanitario più prezioso nel Regno e nel Medio Oriente, secondo la classifica del 2024 di Brand Finance. Inoltre, nello stesso anno, è stato classificato tra i migliori 250 ospedali del mondo dalla rivista Newsweek.

Per maggiori informazioni, si prega di contattare:Essam Alzahrani, Responsabile in carica dei rapporti con i media, 0555254429Abdullah Alown, Funzionario per il coordinamento con i media, 0556294232

Foto disponibile: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/16594984-1eaf-488b-ada2-1291d75bf71c