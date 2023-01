Il lancio di Wondershare Filmora 12 rende la creatività più semplice che mai

Gennaio 4, 2023

– VANCOUVER, BC, 4 gennaio 2023 /PRNewswire/– Wondershare, azienda leader a livello globale di software per la creatività digitale, annuncia con grande entusiasmo il lancio di Filmora 12, l’ultima versione del suo premiato software di editing video. Con Filmora 12, Wondershare porta la creazione di video a un livello superiore, consentendo ai creatori di esprimersi in modi nuovi ed entusiasmanti.

Wondershare Filmora 12 aiuta i creatori a realizzare la propria vision grazie alle funzionalità di editing di video, a effetti speciali e transizioni e alla possibilità di trasferire facilmente file a social media, dispositivi mobili o DVD. Wondershare Filmora 12 rende l’editing dei video più semplice e professionale.

Wondershare Filmora 12 dispone di una serie di funzionalità nuove e potenziate, tra cui revisione dei video e opzioni di collaborazione, un layout flessibile dello spazio di lavoro, titoli in 3D, una rinnovata libreria di effetti, nuovi shortcut della tastiera e musica gratuita. Fra le varie funzionalità spiccano in particolare le seguenti:

Oltre a queste nuove funzionalità, Wondershare Filmora 12 supporterà gli encoder doppi AV1 basati sulle nuove GPU della serie NVIDIA GeForce RTX 40, raddoppiando la velocità di esportazione dei video per gli editor.

“Con le versioni precedenti, Wondershare Filmora si è affermata come il software di editing video più intuitivo per i creatori che amano la videografia”, ha dichiarato Shaan Jahagirdar, Chief Design Officer di Wondershare. “Con Wondershare Filmora 12, volevamo continuare questo percorso e offrire di più ai creatori, migliorando alcune funzionalità che richiederebbero altrimenti anni di esperienza e competenze specifiche per essere utilizzate e rendendole più accessibili con l’intelligenza artificiale. In altre parole, l’obiettivo di Wondershare Filmora 12 era sviluppare funzionalità avanzate che svolgono il lavoro professionale per gli utenti, consentendo loro di concentrarsi su ciò che sanno fare meglio: creare”.

Wondershare Filmora è conosciuto e apprezzato come un software di editing video di facile utilizzo e di tendenza che consente ai creatori di raccontare le loro storie con risultati di qualità straordinaria, indipendentemente dal loro livello di competenze. Per semplificare il processo creativo, Wondershare Filmora 12 permette agli utenti di modificare, aggiungere effetti speciali e passare ai video successivi utilizzando la semplice interfaccia del software. Questo software, fiore all’occhiello di Wondershare, è molto di più di un editor di video. Rende infatti l’esperienza di editing più efficiente e divertente che mai.

Compatibilità e prezzo

Wondershare Filmora 12 è compatibile con PC Windows, Mac, telefoni Android, iPhone, iPad e tablet Android. I prezzi partono da 49,99 USD all’anno. Per ulteriori informazioni, visita wondershare.com e segui Wondershare Filmora su YouTube, Facebook, Twitter e Instagram per scoprire di più su Wondershare Filmora 12.

Puoi guardare il video promozionale di Wondershare Filmora 12 su YouTube.

Wondershare Filmora 12 è ora disponibile. Per provarlo gratuitamente, visita filmora.wondershare.com

Informazioni su Wondershare

Fondata nel 2003, Wondershare è un’azienda leader a livello globale nello sviluppo di software e pioniera nel campo della creatività digitale. La nostra tecnologia è potente e le soluzioni che forniamo sono semplici e pratiche. Ecco perché abbiamo la fiducia di milioni di persone in oltre 150 Paesi in tutto il mondo. Aiutiamo i nostri utenti a perseguire le loro passioni in modo che, insieme, possiamo costruire un mondo più creativo.

