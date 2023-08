Il lusso è 5 stelle Plus con Filippo Maria Novi, l’icona del Luxury Personal Concierge a Milano

Agosto 7, 2023

(Adnkronos) – Milano, 7 agosto 2023. Approfittando di un’esperienza di oltre 25 anni nel settore, Filippo Maria Novi è divenuto il riferimento nel Luxury Personal Concierge. Animato da professionalità e passione, assicura alla sua selezionata clientela internazionale servizi di NCC Milano, Jet Privati e Personal Concierge.

Come rivelala soddisfazione espressa da quanti hanno scelto la sua professionalità in occasione della Milano Fashion Week, i servizi presentati da Filippo Maria Novi di NCC Milano Luxury interpretano il bisogno di un’esclusività sartoriale che dà forma a un’esperienza unica.

NCC Milano noleggio con conducente risponde a numerose esigenze, come spostarsi tra città, raggiungere eventi, riunioni o altri appuntamenti esclusivi. Vengono fornite soluzioni che spaziano dalle automobili di lusso a elicotteri e jet privati passando per minibus.

Si tratta di un trasporto di lusso sinonimo di professionalità che garantisce comfort, velocità, sicurezza e supporto a misura di ogni richiesta. È stato infatti composto un network capace di collegare rapidamente Milano con Roma, Firenze o Venezia. Ma in grado, allo stesso tempo, di coprire realtà estere come Montecarlo e Zurigo.

Viene così fornito al cliente il supporto di esperti del settore, autisti professionisti in grado di offrire consigli e aiuto ai passeggeri, approfittando anche di soste intermedie in varie località e per diverse esigenze: dallo shopping alle strutture ricettive.

Come evidenziato in più di un’occasione da Filippo Maria Novi, nel novero delle NCC tratte più richieste incontriamo Portofino, Forte dei Marmi e Monte Carlo, per quello che riguarda i mesi estivi. A dominare la scena invece nel periodo invernale sono Saint Moritz, Madonna di Campiglio e Cortina d’Ampezzo.

Altrettanto articolato lo scenario dei marchi delle auto di lusso coinvolti. In particolare figurano Lamborghini, Bentley e Ferrari. Nel caso però di realtà aziendali, molto spesso le richieste interessano autobus di lusso per rispondere alle necessità legate agli spostamenti lavorativi.

Scegliendo Filippo Maria Novi, il cliente può contare su una disponibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con la possibilità di prenotazioni facili via telefono e online. A ciò si aggiunge la comodità di rivolgersi a un personale multilingue: Inglese, Spagnolo, Tedesco.

Un ulteriore punto saliente dell’esperienza del lusso fornita dal consulente Filippo Maria Novi è costituito dal noleggio di jet privati. Sono presentate proposte di multiproprietà, così da poter usare il jet per le proprie finalità, approfittando di semplicità, velocità e totale disponibilità di orario.

Il cliente ha anche l’opportunità di usufruire di un pacchetto speciale acquistando una certa quantità di ore di volo, in base alle proprie specifiche necessità.

L’ampia offerta di personal concierge si completa con lo yacht charter e l’affitto di incantevoli ville nelle più rinomate località.

Con Filippo Maria Novi di NCC Milano Luxury, si ha la certezza di un servizio di lusso che interpreta l’eccellenza di un’esclusività sartoriale.