Il Made in Italy in Texas tra arte e tecnologia: nuove promesse della musica, del cinema e dell’innovazione italiana al South by Southwest

Marzo 13, 2023

(Roma, 13 marzo 2023) – Roma, 13 marzo 2023 – Una rassegna che guarda al futuro, quello della musica e delle arti, e quello della tecnologia. Saranno 11 le aziende, tra startup innovative e player del mercato audiovisivo e musicale, che comporranno il padiglione Italia nel Creative Industries Expo del festival South by Southwest (SXSW) di Austin, Texas, il principale appuntamento dedicato al cinema e alla musica indipendente negli Stati Uniti.

Dal dispositivo smart che agevola l’apprendimento della chitarra alla music library intelligente che trova la giusta colonna sonora per ogni video, fino ai tanti sistemi di AI che supportano aziende e creativi: quella di quest’anno è la prima presenza italiana strutturata alla manifestazione texana, che pur interessando principalmente il mondo dell’intrattenimento, ospita al suo interno una vera e propria fiera di tecnologie innovative.

La missione italiana, coordinata da ICE, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, mette a sistema attori virtuosi del mondo delle arti audiovisive e dell’innovazione promuovendo la creatività italiana come brand forte nel mercato americano e internazionale.

«Austin si aggiunge al calendario degli importanti appuntamenti fieristici americani in cui facciamo conoscere l’eccellenza del Made in Italy», sottolinea il Direttore Generale di Agenzia ICE Roberto Luongo. «Questa volta il focus è sulla creatività italiana che si esprime sempre più nel talento dei nostri giovani innovatori, nell’industria audiovisiva e nella musica».

«Sbarchiamo per la prima volta con un progetto integrato di Agenzia ICE a South by Southwest, che da 35 anni rappresenta l’appuntamento strategico per le principali industrie dell’intrattenimento e dell’innovazione americane», prosegue Luongo. «Lo slogan del nostro padiglione, “A Taste of Italian Creativity”, sintetizza bene la nostra strategia di valorizzazione delle imprese italiane oltreoceano. Austin si aggiunge così al calendario degli importanti appuntamenti fieristici statunitensi, tra cui il CES di Las Vegas, in cui vogliamo far conoscere al mercato l’intero ecosistema industriale italiano, altamente specializzato e in grado di competere nei settori più strategici a livello globale».

SXSW Creative Industries Expo e il padiglione italiano L’esposizione, che rimane aperta nelle 4 giornate centrali di South by Southwest (tra il 12 e il 15 marzo, mentre il festival si svolge tra il 10 e il 19 marzo), mette insieme aziende innovative da tutto il mondo, per offrire una prospettiva su come la creatività, attraverso la tecnologia, cambierà la società nei prossimi anni.

L’Italia partecipa per la prima volta con un proprio padiglione, in cui saranno protagoniste 7 startup innovative e 4 aziende dell’industria audiovisiva e musicale. Tra le startup spiccano le tante soluzioni basate sull’intelligenza artificiale che ottimizzano i dati legati al business o creano campagne marketing adattive con l’AI generativa, ma anche quelle per creare mondi virtuali tridimensionali interattivi e un innovativo dispositivo smart che tramite led permette di imparare a suonare la chitarra mostrando dove mettere le dita. Tra le aziende audiovisive vi sono case di produzione cinematografica e una piattaforma che ottimizza il reperimento di musica di alta qualità per colonne sonore.

Tra gli appuntamenti in programma la serata “Spritz, Tech & Sounds” allo Stephen F Austin Royal Sonesta Hotel organizzato da ICE il 14 marzo, un’occasione di incontro e di networking con player industriali e investitori, in cui ai pitch dei giovani talenti innovatori si accompagnano gli showcase di alcuni artisti italiani invitati a cura degli organizzatori di SXSW: le cantautrici, Prim e Her Skin, entrambe modenesi, e il duo bolognese Baseball Gregg.

È inoltre previsto un Music Industry Happy Hour il 16 marzo al Fairmont Hotel, coordinato insieme agli organizzatori di SXSW al fine di favorire incontri tra le aziende musicali della delegazione italiana e gli artisti italiani presenti alla manifestazione, con professionisti americani del settore musicale.

L’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane è l’ente governativo che supporta lo sviluppo delle aziende del Paese sui mercati globali, promuovendo l’attrazione di investimenti stranieri in Italia. L’Agenzia è presente in tutto il mondo come Italian Trade Agency (ITA) con un vasto network di uffici, fornendo consulenza e formazione alle pmi italiane, e mettendo a sistema strategie moderne di marketing e comunicazione per promuovere l’eccellenza del Made in Italy nel mondo.

L’ufficio ICE di Los Angeles coordina la missione a SXSW con il suo team specializzato nei settori innovazione e audiovisivo-musicale.

Il desk innovazione IT è attivo a supporto di giovani talenti e startup sul mercato americano con numerose iniziative di promozione e servizi di assistenza personalizzata, per agevolare la raccolta di finanziamenti e il processo di validazione sul mercato.

Tra questi, il programma di accelerazione-incubazione Global Startup Program, alla sua terza edizione, che offre ogni anno a 100 startup italiane percorsi su 9 mercati esteri – di cui 4 negli Stati Uniti (New York, Chicago, Houston, San Francisco), Singapore, Francia, Regno Unito, Germania, Emirati Arabi Uniti, Corea del Sud, Giappone, Cina – per un periodo di 8 settimane.

Il team audiovisivo e musicale promuove l’Italia come destinazione per le produzioni cinematografiche e la sinergia tra i player dell’industria italiani e americani, grazie anche alla piattaforma dedicata italymeetshollywood.com, oltre a numerose iniziative di promozione sul mercato US come American Film Market, Game Developers Conference, Kidscreen Summit, Billboard Latin Week e Audiovisual Producers Summit.

Inoltre, tra le opportunità più interessanti promosse da ICE negli Stati Uniti c’è Innov.it, il primo Italian Innovation and Culture Hub nel mondo, progetto strategico del MAECI-Ministero affari esteri e della cooperazione italiana, inaugurato lo scorso anno a San Francisco, che rappresenta un avamposto dell’innovazione italiana nel cuore della Silicon Valley in cui lavorano in sinergia, sotto l’egida del Consolato generale a San Francisco, il gestore dei servizi di innovazione Fondazione Brodolini-Entopan, l’ICE Agenzia e l’Istituto italiano di cultura.

AR Market | www.armarket.it | Roma

AR Market crea spazi virtuali tridimensionali e interattivi, fruibili in realtà aumentata o virtuale. Gli spazi virtuali sono realizzati a partire da video, immagini, o una scansione di ambienti reali indoor o outdoor, e si possono utilizzare per eventi, esperienze museali o commerciali.

Dispell Magic | www.competitoor.com | Modena |

Dispell Magic supporta brand e retailer con Competitoor, una piattaforma di Price Market Intelligence che, grazie all’intelligenza artificiale, monitora l’oscillazione dei prezzi dei prodotti del proprio catalogo rivenduti anche da aziende competitor, dando la possibilità di implementare soluzioni automatiche di dynamic pricing.

Contents | www.contents.com | Milano |

Contents è una tech company che sviluppa soluzioni SaaS per la creazione e realizzazione di contenuti creativi tramite una piattaforma che sfrutta l’intelligenza artificiale generativa. I contenuti possono anche essere creati per la distribuzione adattiva e targettizzata di pubblicità sul web.

Dataprodigy | www.itsprodigy.com | Milano |

Dataprodigy è una startup che offre servizi di digital transformation. La sua piattaforma permette di produrre reportistica in modo automatico sfruttando l’intelligenza artificiale e interpretando richieste formulate linguisticamente. Il sistema può essere integrato ai principali gestionali aziendali.

EOS Data | www.ovum.ai/eos | Milano

EOS è una piattaforma basata sull’intelligenza artificiale che aiuta aziende e creator a prendere decisioni di business basate sui dati, effettuando in modo automatico analisi del sentiment e delle emozioni e topic detection con feedback in tempo reale attraverso un’interfaccia intuitiva operabile con il linguaggio naturale.

Tensive | www.tensivemed.com | Milano |

Tensive è un’azienda biomedicale che sviluppa biomateriali per la medicina rigenerativa. Ha sviluppato delle protesi mammarie riassorbibili utili per rigenerare parte del tessuto asportato con una lumpectomia, che serve per rimuovere un tumore. La protesi si degrada col tempo lasciando spazio a nuovi tessuti.

Visual Note | www.visual-note.com | Milano

Visual Note ha realizzato uno strumento per facilitare l’apprendimento della chitarra: si tratta di un “nastro” di led che si applicano sulla tastiera della chitarra, e che si illuminano in corrispondenza del tasto da premere, man mano che il brano viene suonato. Il dispositivo si collega e gestisce tramite app.

Fondazione Film Commission Roma e Lazio | www.romalaziofilmcommission.it/ | Roma

La Fondazione Film Commission Roma e Lazio supporta l’industria audiovisiva assistendo produzioni regionali, nazionali e internazionali in varie fasi dello sviluppo del progetto, dallo scouting delle location sul territorio, alla post-produzione.

Revolver & NinaFilm | www.revolverfilm.it | Roma

Revolver e NinaFilm sono realtà gemelle che producono e co-producono documentari proiettati nei più importanti festival cinematografici del mondo. Offrono anche servizi, tra cui la post-produzione e il lavoro sulle colonne sonore, oltre a essere distributori per il mercato televisivo.

Sounzone | www.souzone.com | Torino

Sounzone mette a disposizione una libreria di tracce musicali selezionate utilizzabili come colonna sonora di giochi e video, all’interno della quale è possibile effettuare ricerche in linguaggio naturale, grazie all’AI, senza dover cercare per categorie come il genere o il mood, e sincronizzando automaticamente la musica al gioco o video.

Vari Productions | www.vari.productions | Torino

Vari Productions crea musica e soluzioni creative per artisti e aziende. I servizi vanno dalla scrittura di brani musicali alla produzione, fino all’audio e visual branding.