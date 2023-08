Il magnate e petroliere iraniano Hormoz Vasfi ha ritrovato il sorriso

Agosto 2, 2023

(Adnkronos) – Costa Smeralda, 2 agosto 2023.Ritroviamo il magnate e petroliere Hormoz Vasfi sorridente e spensierato in Sardegna, all’ Hotel Cala di Volpe, luogo a cui è particolarmente legato, dove ha inaugurato la stagione estiva.

Svestito dalla giacca e dalla cravatta a cui ci ha abituato, immancabile anche nelle numerose serate di gala e raccolta fondi che sostiene e finanzia, si mostra con lo sguardo spensierato, sorridente e una forma fisica smagliante. Ad accompagnarlo, tra sguardi complici, teneri baci e intreccio di mani, la bellissima Zoe Mallucci. Segni particolari: biondissima e dal fisico mozzafiato.

Tra i due la sintonia è palpabile, vibrante.

La neo coppia, particolarmente discreta e attenta alla loro privacy, non ama apparire insieme sui social, preferiscono vivere il loro neo amore, in maniera intima e riservata. Il tempo per coltivare il loro amore è sempre troppo poco e non deve essere sprecato, dati i numerosi impegni che vedono Hormoz Vasfi impegnato per affari in tutto il mondo e in maniera particolare in Asia centrale.

La loro prima apparizione pubblica risale al charity dinner organizzato a Roma, il 22 giugno scorso, in favore di Anlaids dove, Hormoz Vasfi, era uno degli sponsor insieme a marchi internazionali come Gucci, Fendi, Bulgari e Valentino.

Il mecenate dimostra, ancora una volta, di riuscire a ritagliarsi tempo per sé e per coltivare un nuovo amore che lo fa sorridere e per ricercare spazi per i suoi interessi che spaziano dall’arte alla musica, con un’attenzione spiccata verso le cause benefiche.

Dopo questo primo assaggio d’estate ‘in amore’, l’ Hotel Cala di Volpe aspetta l’arrivo dell’uomo dall’affari cosmopolita, per dare il calcio d’inizio alle note partite di calcetto che è solito organizzare, con i suoi amici, volti noti dello spettacolo, imprenditori e sportivi.

