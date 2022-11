Il Marchio di E-bike ESKUTE Presenta Importanti Aggiornamenti al Sistema Elettrico

Novembre 14, 2022

LONDON, 12 novembre 2022 /PRNewswire/ — ESKUTE è un’azienda in rapida crescita che produce e-bike, ha ormai raggiunto il suo quarto anno di attività e presenta importanti aggiornamenti del sistema elettrico per i suoi mezzi elettrici, migliorie che riguardano principalmente le batterie e i motori.

“Sin dall’inizio il marchio ha registrato una crescita rapida, i nostri prodotti sono stati ben accolti su tutta la linea per la comodità che apportano alla vita dei nostri utenti”, ha affermato Alan Chan, CEO di ESKUTE. “Abbiamo aggiornato l’impianto elettrico di tutti i nostri modelli per migliorare la qualità dei nostri prodotti e l’esperienza di guida, portando le nostre biciclette in linea con le aspettative dei nostri clienti”.

Il team ESKUTE ha aggiornato le batterie con celle Samsung, aumentando anche la capacità della batteria da 10 Ah a 14,5 Ah, consentendo al ciclista di percorrere distanze maggiori. Anche i motori sono stati sostituiti con i prodotti di Bafang, che sono più potenti e fanno meno rumore, dei propulsori affidabili che vantano un bassissimo tasso di guasti e difetti.

ESKUTE ha fatto tesoro delle richieste dei clienti, identificando i punti deboli di motori e batterie, per migliorarne la qualità e le prestazioni. In genere, un guasto all’impianto elettrico comporta la sostituzione di un intero motore o della batteria, e in alcuni casi la bici deve essere restituita. La sostituzione di componenti o la restituzione della bicicletta richiede molto tempo per i clienti e può essere costoso. ESKUTE ha quindi voluto migliorare la qualità e prestazione dei suoi componenti proprio per ridurre questi problemi al minimo, grazie agli aggiornamenti che coprono i modelli Netuno e Polluno.

L’azienda vuole anche rendere ancora più accessibili le proprie ebike, offrendo ai clienti un super sconto nel periodo che precede le festività natalizie. Dal 22 al 29 novembre, il sito Web ufficiale di ESKUTE e il negozio Amazon terranno promozioni per il Black Friday e il Cyber Monday. L’azienda fornirà sconti che possono essere cumulati con altre promozioni. Gli utenti più fortunati avranno anche la possibilità di vincere regali gratuiti per le biciclette, come ad esempio le borse da telaio o uno dei numerosi accessori. ESKUTE, come sempre, garantirà anche consegne puntuali durante questo intenso periodo promozionale.

“Questo Black Friday, vogliamo esprimere la nostra gratitudine e apprezzamento per tutti i nostri fedeli utenti”, ha detto Chan. “Mettiamo sempre i nostri clienti al primo posto e ascoltiamo i loro suggerimenti fornendo al contempo prodotti di qualità e un eccellente servizio post-vendita”.

Inoltre, dopo quattro anni di attività, l’azienda desidera arricchire ulteriormente il portafoglio dei prodotti con una scelta più ampia. Infatti, l’anno prossimo ESKUTE lancerà una serie di bici con pneumatici Fat, in modo che i clienti abbiano ancora più scelta. Un altro obiettivo per ESKUTE, mentre l’azienda guarda al futuro, è l’ottimizzazione del suo canale post-vendita locale per aiutare i venditori e i clienti. ESKUTE mira ad alleviare questo onere sia per i clienti che per i commercianti aumentando in modo decisivo gli investimenti e le ottimizzazioni nella catena di fornitura del prodotto. ESKUTE darà la priorità al miglioramento della qualità del prodotto e del servizio post-vendita.

Pur concentrandosi sullo sviluppo e la produzione di e-bike affidabili con prestazioni elevate in termini di costi e durata nel tempo, ESKUTE mira anche ad attrarre più partner Business-side per rafforzare i canali offline dell’azienda nel mercato locale. Adottando questo approccio, l’azienda si sforzerà di fornire un aiuto più conveniente ai clienti nel servizio post-vendita locale, migliorando al contempo il riconoscimento del marchio e ampliando le vendite.

A proposito di ESKUTE

Fondata nel 2019, ESKUTE è un’azienda di e-Bike in rapida crescita nata dall’idea di fornire ai clienti un mezzo di trasporto sostenibile a un prezzo accessibile. L’azienda ha attualmente uno stabilimento produttivo in Polonia ed è in grado di fornire prodotti ai magazzini nel Regno Unito e in Polonia: garantisce consegne rapide in 5-8 giorni in tutta Europa. Man mano che si espande, Eskute prevede di aprire anche una seconda fabbrica in Polonia per aumentare la produzione, e dei nuovi uffici in diverse città del Regno Unito e della Germania.

