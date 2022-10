Il marchio Tineco, esperto di elettrodomestici smart, entra nel mondo della cucina con TOASTY ONE

Ottobre 10, 2022

Tineco amplia il portafoglio di soluzioni intelligenti per la casa con il tostapane smart

BERLINO, 10 ottobre 2022 /PRNewswire/ — Tineco, fornitore leader di elettrodomestici smart, ha annunciato oggi il lancio di TOASTY ONE, un tostapane a doppio scomparto, progettato con funzionalità smart, per tostare perfettamente il pane ad ogni utilizzo. L’azienda è principalmente nota per la produzione di soluzioni innovative e intelligenti per la cura dei pavimenti e, l’introduzione di TOASTY ONE, segna l’entrata di Tineco nella categoria degli elettrodomestici da cucina.

Grazie al suo corpo in acciaio inox, con finitura bianca avorio e design elegante, TOASTY ONE vanta funzioni premium tra cui:

Pensata per offrire un’esperienza di cucina personalizzata, la funzione a doppio scomparto di TOASTY ONE prepara ogni fetta, su entrambi i lati del tostapane, secondo le preferenze di ciascun utente, contemporaneamente. Inoltre, per semplificare la vita, l’elettrodomestico memorizza fino a otto preferenze di tostatura preimpostate e integra un vassoio removibile che semplifica il processo di pulizia delle briciole.

“Siamo entusiasti di portare sul mercato europeo il nostro primo elettrodomestico da cucina. Che si tratti di cucinare per una famiglia o di preparare un solo toast al mattino, TOASTY ONE di Tineco crea del cibo che tutti in casa possono gustare”, ha dichiarato Marco Getz, General Manager di Tineco Europe. “Questo dimostra come ogni giorno ci impegniamo ad utilizzare la tecnologia più intelligente per rendere sempre più semplici i prodotti per la casa che vengono usati tutti i giorni”.

Il nuovissimo TOASTY ONE è ora disponibile per l’acquisto su Amazon e Tineco.com a 339,00€. Per maggiori informazioni, visitare: https://www.tineco.com.

Informazioni su Tineco

Fondata nel 1998, Tineco ha guidato l’innovazione nella categoria degli elettrodomestici smart specializzandosi nella creazione di tecnologie intelligenti per rendere i prodotti per la casa di uso quotidiano più facili da usare. Oggi, Tineco, si è rapidamente trasformata in leader nella categoria smart tech con le sue soluzioni di pulizia intelligente: gli aspirapolvere PURE ONE, i lavapavimenti FLOOR ONE, lavatappeti e lavamoquette CARPET ONE e il nuovissimo elettrodomestico da cucina TOASTY ONE.

Per maggiori informazioni visitare https://www.tineco.com.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1916722/Tineco_Toasty_One_WEST_EU_Press_Release.jpg

