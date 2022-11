Il materasso per bambini Switch è il Campione della crescita 2023

Novembre 10, 2022

Milano, 10 novembre 2022– Con una crescita media del fatturato annuo del 63% e un aumento del 53% dei propri dipendenti è un materasso prodotto in Piemonte ad essersi aggiudicato il riconoscimento “Campione della Crescita 2023” rilasciato dall’Istituto di Qualità Tedesco (ITQF), ente indipendente per la certificazione dei mercati presente in tutta Europa. Si chiama Switch ed è prodotto dalla MTA Group con sede a Leini, in provinciadi Torino.

L’ITQF, in collaborazione con il quotidiano «La Repubblica», da cinque anni premia le aziende italiane che dimostrano le maggiori performance sulla base della crescita media annuale del fatturato elaborando e controllando i dati offerti dalle singole aziende con quelli disponibili nei registri pubblici. Nel triennio2018/2021 (questo l’arco di tempo preso in considerazione per l’assegnazione del premio 2023), la MTA di Leini, grazie alla commercializzazione dell’innovativo materasso “Switch”, è stata indicata nella lista delle aziende italiane più performanti.

Nata nel 2018 dall’idea di due fratelli, Adriano e Michele Calabrese, figli d’arte (i nonni e i genitori erano produttori di materassi), la MTA, nell’arco di tre anni, è riuscita a passare da un fatturato iniziale di290mila euro a quello registrato nel 2021 pari a oltre 1,2 milioni di euro. «Sia io sia mio fratello stavamo perdiventare genitori-racconta Michele Calabrese-e ci domandavamo se nel nostro lavoro si potesse creare qualcosa di innovativo per il riposo dei bambini e dei ragazzi. Così è nata l’idea di Switch, il materasso perbambini e ragazzi». Adriano e Michele studiano e analizzano le tabelle percentili di crescita dei bambini dell’OMS (l’Organizzazione Mondiale della Sanità) e dei Center for Disease Control, gli organismi di controllo sulla sanità pubblica degli Stati Uniti: «Tutte queste informazioni ci hanno permesso di progettareun materasso nel quale le portanze su ognuno dei quattro lati che lo compongono risultino nella giustaposizione in base alla dimensione e alla struttura del corpo dei bambini e dei ragazzi» precisa Michele.

Il riconoscimento è stato ufficializzato il 7 novembre 2022 con la pubblicazione della lista di tutti i vincitori nell’inserto«Affari & Finanza»del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari che, da cinque anni, èmedia partner dell’ITQF in questa attività di ricerca delle eccellenze italiane che danno impulso alla crescita economica del Paese: «Siamo molto orgogliosi di essere stati indicati comeesempio e modello di crescita-conclude Calabrese-. Quando siamo stati contatti dall’ITQF per partecipare alle selezioni non immaginavamodi poter raggiungere questo importante risultato. È la dimostrazione che il Made in Italy è ancora vivo e vitalee che nel nostro lavoro sono indispensabili, oltre alla passione, anche la ricerca e lo sviluppo per poter restarecompetitivi in un mercato sempre più concorrenziale».

Oltre al riconoscimento di Affari e Finanza, quest’anno il materasso Switch è stato premiato come miglior materasso per bambini anche dal noto esperto di materassi Andrea Pilotti.