Il meglio delle destinazioni di lusso attende gli ospiti all’Address Beach Resort di Dubai

26 Agosto 2024

Questo splendido e straordinario resort offre sconti sulle tariffe delle camere, dei suoi dinamici ristoranti e dei trattamenti rigeneranti per i soggiorni fino al 31 marzo

DUBAI, Emirati Arabi Uniti, 26 agosto 2024 /PRNewswire/ — Con l’abbassarsi delle temperature, cogliete l’occasione per una fuga d’eccezione all’Address Beach Resort, con il 20% di sconto sui prezzi delle camere, il 25% di sconto sui ristoranti e il 15% di sconto sui trattamenti spa per i soggiorni prenotati entro il 20 settembre e fruibili fino al 31 marzo 2025.

L’Address Beach Resort, uno dei simboli dello skyline di Dubai, è caratterizzato da due eleganti grattacieli collegati dalla piscina a sfioro esterna più alta del mondo. Grazie alla sua posizione perfetta in prossimità della spiaggia JBR e delle principali attrattive, rappresenta un punto di partenza impareggiabile per esplorare il meglio di Dubai.

Questo resort, insignito del riconoscimento Cinque Stelle della Forbes Travel Guide, propone un’ampia gamma di servizi di lusso. Approfittate di uno sconto del 25% in alcuni ristoranti selezionati, dal fascino marittimo di The Beach Grill alla cucina fusion libanese-brasiliana del Li’Brasil, passando per gli squisiti piatti di The Restaurant fino ai sapori internazionali di The Lounge. Rilassatevi grazie allo sconto del 15% presso la spa al 75° piano, che offre massaggi rilassanti e trattamenti per la cura della pelle.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione e prenotate subito la vostra vacanza da sogno per godervi il lusso senza confronti dell’Address Beach Resort di Dubai. Per prenotazioni e ulteriori informazioni chiamate il +971 4 879 8899 oppure fate clic qui.

Date di prenotazione: da oggi fino al 20 settembre2024Date del soggiorno: da oggi fino al 31 marzo 2025Offerta:

Termini e condizioni: è possibile usufruire degli sconti sulla ristorazione presso Li’Brasil, The Beach Grill, The Restaurant e The Lounge. Si applicano altri termini e condizioni.

Informazioni su Address Beach Resort

Address Beach Resort è il primo resort sulla spiaggia della catena Address Hotels + Resorts, parte di Emaar Hospitality Group. Situata nell’area Jumeirah Beach Residences (JBR) con vista sul Golfo Persico, questa iconica proprietà è composta da due torri da 77 piani, 217 camere e suite, locali per la ristorazione, eccellenti strutture per l’intrattenimento, 443 appartamenti dotati di ogni servizio alberghiero e 478 appartamenti residenziali. Gli ospiti possono accedere in esclusiva alla “piscina a sfioro scoperta più alta del mondo situata in un edificio”, come verificato dal Guinness World Records™ il 31 marzo 2021, con viste mozzafiato sullo skyline di Dubai. La struttura dispone inoltre di una spiaggia privata, di numerose piscine, di spazi futuristici per eventi, di una palestra all’avanguardia e della pluripremiata The Spa at Address.

Sito web: https://www.addresshotels.com/en/resorts/address-beach-resort/ Instagram: @addressbeachresort Facebook: AddressBeachResort

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2487840/Address_Beach_Resort.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2487838/Address_Beach_Resort_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/il-meglio-delle-destinazioni-di-lusso-attende-gli-ospiti-alladdress-beach-resort-di-dubai-302229365.html