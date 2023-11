Il mercato dei contenitori sterilizzati RTU (Ready to use) nel settore del primary packaging farmaceutico

Novembre 10, 2023

(Adnkronos) – Como, 10/11/2023 – Il mercato dei contenitori sterilizzati RTU (Ready to Use) si sta imponendo come segmento trainante nel campo del packaging farmaceutico, con un valore che si aggirerà, a fine 2023, nell’ordine dei 9 miliardi di dollari. Un trend destinato a marcare un’espansione di lungo periodo, con previsioni di crescita annua composta superiori al 6,6% per i prossimi anni. La crescente domanda di soluzioni di packaging sicure ed efficienti, che riducano i rischi di contaminazione e velocizzino i processi di produzione nel farmaceutico, guida le innovazioni di un mercato fortemente regolamentato, tra i più avanzati dal punto di vista tecnologico.

È evidente che nell’industria farmaceutica – molto più che in altri ambiti – i processi di sterilizzazione rivestano un ruolo determinante, a tutela dell’integrità dei farmaci e a protezione da agenti contaminanti. I contenitori sterilizzati Ready to Use si inseriscono in questo scenario come soluzione all’avanguardia, aiutando a superare le necessità di sterilizzazione in loco e mitigando il rischio di esposizione a potenziali patogeni. Oltre a rispettare adeguatamente i più elevati standard qualitativi imposti dalle normative, contribuiscono ad ottimizzare la catena di produzione, riducendo i tempi di immissione sul mercato di molti prodotti farmaceutici.

L’industria del packaging farmaceutico è influenzata da dinamiche marcatamente orientate al paziente e al rispetto di standard qualitativi sempre più stringenti. Considerata peraltro la maggior complessità delle più moderne terapie – come quelle geniche e cellulari – si osserva inoltre un sensibile incremento degli investimenti in Ricerca & Sviluppo, per soluzioni di primary packaging e riempimento asettico sempre più innovative. Un mercato che, sulla scia della recente emergenza sanitaria globale, sta tutt’ora beneficiando dell’aumento della domanda di vaccini, che ha posto i contenitori sterili al centro di un più intenso sviluppo industriale.

Il settore si caratterizza indubbiamente per essere tanto innovativo, quanto competitivo. Circa 95 tipologie di contenitori e 85 differenti chiusure si contendono il mercato, ferma restando una netta predominanza di fiale sterili in vetro borosilicato. I produttori non possono quindi limitarsi ad incrementare la produzione in misura proporzionale all’incremento della domanda, ma sono tenuti – per poter competere sul mercato – a sviluppare costantemente nuove soluzioni. Uno spirito innovativo che spesso si traduce nel consolidamento di partnership strategiche tra player internazionali del settore farmaceutico, funzionali a garantire soluzioni integrate che rispondano sempre più efficacemente alle necessità terapeutiche dei pazienti.

Tra gli attori più accreditati nel settore del primary packaging farmaceutico, la comasca Steriline ha acquisito negli anni una sempre maggior competitività internazionale. Fondata nel 1989, l’azienda è ormai riconosciuta come uno dei produttori europei di punta, specializzata nella produzione di linee complete per la lavorazione asettica di prodotti iniettabili, fornite e installate in oltre 50 Paesi del mondo. Con una rete che annovera circa 220 collaboratori – tra dipendenti e partner esterni – e ben 40 rappresentanze commerciali nel mondo, Steriline ha sviluppato una presenza capillare sul mercato globale, con oltre 1.800 installazioni di macchinari di propria produzione in 5 diversi continenti.

L’azienda, guidata dal CEO e fondatore Gerardo Fumagalli, insieme alla figlia Ilaria in qualità di Direttrice Operativa, e al figlio Federico a capo della Direzione Commerciale, ha segnato un percorso di crescita costante, investendo in specializzazione, ingegneria avanzata e collaborazioni efficaci. Nel 2007, in concomitanza con il lancio sul mercato della prima linea di produzione completa, costituita da isolatori e macchine di riempimento e tappatura, si è definitivamente delineato il posizionamento futuro dell’azienda, fornitore unico di soluzioni per il confezionamento primario di farmaci iniettabili.

Oggi Steriline non si limita ad offrire una gamma completa di soluzioni per il primary packaging – dalle macchine di lavaggio ai tunnel di depirogenazione, dalle macchine di riempimento e tappatura ai sistemi di decontaminazione – ma si dedica alla progettazione di linee robotizzate totalmente personalizzate, a conferma di quanto il ruolo di leader in innovazione tecnologica le sia giustamente riconosciuto dal settore.

Steriline S.r.l.

Via Tentorio, 30/31 – 22100 Como, Italia

Tel. +39 031 592064

Website: www.steriline.it

LinkedIn: it.linkedin.com/company/steriline-srl