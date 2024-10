Il metodo del Dr. Luca Tapparo: come risolvere i sintomi cervicali prendendosi cura di sé in 15 minuti al giorno senza più farsi trattare.

11 Ottobre 2024

(Adnkronos) – Roma, 11 ottobre 2024. I disturbi della cervicale sono tra i sintomi più diffusi al mondo e colpiscono indipendentemente uomini e donne di tutte le età. A soffrire di cervicalgia, secondo dati recenti, sono sei italiani su dieci, circa quindici milioni di persone che ricorrono alle cure di medici, fisioterapisti, ortopedici e fisiatri. Una problematica decisamente invalidante che si manifesta con dolore, mal di testa, vertigini, sbandamenti, acufeni, disturbi visivi, nausea, reflusso, spesso accompagnati da ansia e stress.

Luca Tapparo, Dottore in Fisioterapia e in Scienze motorie, ha creato un vero e proprio percorso terapeutico per affrontare questi sintomi invalidanti che spesso si associano anche all’ansia, che si chiama Protocollo Cervicale®: “Un metodo scientifico diverso dalle terapie tradizionali -spiega- dove il paziente diventa protagonista della propria guarigione prendendosi cura di se stesso per 15 minuti al giorno. Esercizi terapeutici che interessano corpo e mente e che hanno anche l’obiettivo di affrontare e limitare ansia e stress, fattori che contribuiscono, e non poco, ad accentuare il problema. Otto settimane di semplici pratiche che, in modo progressivo, eliminano i sintomi agendo in modo diretto su tutte le cause. Una soluzione radicale che si può ottenere in modo semplice e da casa mantenendo la costanza richiesta”.

Il cambiamento sta nel fatto che i pazienti, spesso da anni alle prese con la cervicalgia, mettono se stessi al centro: “La novità -ricorda il Dr. Luca Tapparo- sta proprio in questo, nella consapevolezza che uscire da questo circolo vizioso è possibile e che, non delegando più ad altri la propria salute, si può finalmente guarire. Con il metodo scientifico, durante il quale il paziente viene seguito a distanza dall’Equipe del Dottore, si raggiungono risultati che sono duraturi nel tempo. Le persone capiscono che possono riprendere in mano la propria quotidianità, senza dover rinunciare, a causa delle vertigini, a una cena fuori o, più semplicemente, a fare la spesa in un supermercato”.

Il successo del metodo è testimoniato da tantissimi pazienti seguiti in tutta Europa e da qualche mese anche in America.

Il Dr. Luca Tapparo insieme alla sua compagna Gessica Diato ha fondato l’azienda Progettofisio LLC circa due anni fa con l’obiettivo di espandere il suo metodo in tanti paesi nel mondo.

