Il metodo di Luis Marishta per guadagnare online

Il web può offrire ottime opportunità di guadagno, ma bisogna saperlo sfruttare al meglio e mettere a punto una strategia vincente. È esattamente ciò che ha fatto Luis Marishta, partito dal nulla, che è diventato in pochi anni il networker più pagato d'Italia.

Ha vissuto molte traversie, fino a quando non ha conosciuto il network marketing e ha dedicato a questa nuova attività tanto impegno. L’esperto ha studiato i meccanismi e ha individuato la giusta via per ottenere il massimo profitto.

Oggi, il professionista di internet incassa 150 mila euro al mese. Lui vuole ”vivere per vincere” e ha deciso di condividere l’esperienza e la competenza con i giovani e chiunque sia interessato ad avere lo stesso successo con le opportunità del web.

Il suo nome è divenuto popolare e molti vorrebbero essere come lui, ma Luis Marishta non ha iniziato al top, ci è arrivato dopo tanta fatica e diverse traversie.

L’esperto è nato in Albania 30 anni fa, suo padre ha abbandonato la famiglia quando lui era piccolo e la mamma ha dovuto affrontare molti ostacoli perché la cultura albanese era chiusa e non accettava una madre sola con un bambino.

Per poter andare avanti, lei aveva tre lavori che la tenevano impegnata dalla mattina alla sera. Luis faceva del suo meglio per comportarsi bene, così da non creare problemi, cercando di evitare di lasciarsi coinvolgere dalla delinquenza, come sarebbe stato facile fare in quelle condizioni.

Le difficoltà erano sempre più grandi, non riuscivano neppure più a comprare il cibo, così Luis si è trasferito in Italia a 11, insieme a sua mamma. Inizialmente si sono rivolti alla Caritas, poi, a 14 anni, lui è stato costretto ad abbandonare la scuola per contribuire al budget familiare.

Il ragazzo ha trovato impiego come giardiniere, con una paga di appena 4 euro l’ora. In seguito Luis Marishta è stato vittima di un grave incidente sul lavoro, senza però essere aiutato, visto che era stato assunto in nero. Ha ricevuto la somma di 1.000 euro come buonuscita, ma i costi sanitari sono stati di 25 mila euro.

In quel frangente, Luis e sua madre hanno vissuto una delle pagine più nere della loro vita e lui ha giurato che tutto ciò non sarebbe mai più accaduto.Così, all’età di 24 anni, si è dovuto reinventare.

Il giovane ha mandato curriculum a varie imprese, senza avere grandi riscontri. Le vicissitudini gli hanno dato però una spinta, la motivazione a scrivere un nuovo capitolo della sua esistenza.

Proprio nel 2016, è venuto in contatto con il network marketing e da subito ha cominciato ad approfondirne il funzionamento e a sperimentare l’attività online. Dopo aver lottato con le unghie e i denti e aver profuso tanta volontà, è riuscito a conquistare i primi successi, fino ad arrivare ad oggi.

Con il suo lavoro ha permesso alla madre di smettere di lavorare e di tornare nel suo Paese. Luis le ha acquistato una nuova casa, raggiungendo il suo sogno.

L’esperto marketer sa bene cosa significa iniziare da zero, con l’urgenza di far fronte ai debiti e alle spese quotidiane. Lui non ha mai smesso di credere nei suoi sogni e di impegnarsi a fondo per perseguire gli obiettivi prefissati.

Bisogna focalizzare l’attenzione sui traguardi da raggiungere e mettere a punto una strategia efficace. Il professionista ha capito l’importanza dell’educazione finanziaria, ecco perché ha concepito un apposito percorso, strutturato in modo da lavorare con chi desidera conquistare l’indipendenza economica e non dover sempre rinunciare a tutto.

Luis Marishta propone lezioni pratiche in cui il partecipante ha l’opportunità di affiancare l’imprenditore digitale e apprendere nel dettaglio i metodi necessari a replicare il suo modello di business.

Ogni volta che si tratta di fare un piccolo investimento sulla formazione, si sentono le solite scuse: non ho soldi e tempo, questo lavoro non fa per me. Trovare sempre un alibi porta unicamente a rinunciare alle possibilità di guadagno.

Bisogna cogliere l’occasione, uscire dalla comfort zone e mettersi in gioco per raggiungere l’obiettivo. Magari non si arriva subito al livello di Luis Marishta, ma ci si può aggiungere alla lunga lista di persone che già introitano tra i 5 mila e i 100 mila euro mensili. Loro ce l’hanno fatta grazie all’aiuto del professionista.

