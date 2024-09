Il mondo si riunisce intorno a competenze ed eccellenza alla 47° WorldSkills Competition

13 Settembre 2024

LIONE, Francia, 13 settembre 2024 /PRNewswire/ — Il WorldSkills Lyon 2024 è iniziato martedì a Lione, in Francia. Dal 10 al 15 settembre, 1.400 concorrenti provenienti da circa 70 paesi e regioni si sfideranno in 59 diverse competenze, dalla tecnologia edile alla moda, dai servizi alla persona all’ingegneria e molto altro ancora.

Per visualizzare il comunicato stampa multimediale, fare clic su: https://www2.multivu.com/worldskills-lyon/9289951-en-gb-world-gathers-around-skills-excellence-47th-competition

La competizione è organizzata in modo a dir poco impressionante. Dal 26 agosto, più di 500 persone hanno lavorato instancabilmente per trasformare il centro espositivo Eurexpo di Lione in un polo di formazione e competizione all’avanguardia. Ogni workshop è stato concepito meticolosamente per ricreare condizioni reali, consentendo ai concorrenti di competere in ambienti che rispecchiano i loro futuri luoghi di lavoro e simulando contesti che mettono alla prova sia le capacità tecniche che l’adattabilità.

L’entusiasmo è salito alle stelle durante la cerimonia di apertura di martedì 10, una grande celebrazione di talento, passione e determinazione. Di fronte a un pubblico entusiasta, ogni delegazione ha sfilato con le proprie bandiere, i campioni delle precedenti competizioni hanno tenuto discorsi stimolanti e il Presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato ufficialmente aperta la competizione. Questo momento emozionante ha dato il via agli intensi giorni che sono seguiti e ha messo in luce l’importanza della formazione professionale e il suo ruolo nel plasmare la futura forza lavoro.

Con il primo giorno di gara ormai alle spalle, l’evento è ora in pieno svolgimento. Concorrenti di ogni ambito e settore hanno iniziato il loro percorso verso l’eccellenza, esibendosi sotto l’occhio attento di una giuria. All’Eurexpo regna la concentrazione ed energia, con i concorrenti intenti a dare il massimo per guadagnarsi un posto tra i migliori al mondo. Man mano che la competizione cresce, WorldSkills Lyon 2024 promette di essere una vetrina di abilità, dedizione e innovazione. Il mondo osserva questi giovani professionisti che sfidano i limiti della loro disciplina, e questo è solo l’inizio.

Contatto:

Alice Nahon – Responsabile PR – alice.nahon@publicis.comAnne-Laure Tronc – Responsabile relazioni con la stampa – media@worldskillslyon2024.com

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2504145/WorldSkills_Lyon_2024.mp4Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2504141/WorldSkills_Lyon_2024.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2205419/4905703/WordSkills_Lyon_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/il-mondo-si-riunisce-intorno-a-competenze-ed-eccellenza-alla-47-worldskills-competition-302247235.html