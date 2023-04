Il Natural Diamond Council respinge i miti del settore con i fatti

Aprile 18, 2023

Il Natural Diamond Council continua a promuovere la trasparenza, pubblicando un’analisi per affrontare i miti e i luoghi comuni sull’industria dei diamanti.

LONDRA, 18 aprile 2023 /PRNewswire/ — Il Natural Diamond Council, l’autorevole risorsa sui diamanti naturali, ha pubblicato il suo rapporto analitico per l’anno 2023 intitolato Diamond Facts: Addressing myths and misconceptions about the diamond industry (ovvero, affrontare i miti e i luoghi comuni sull’industria dei diamanti). Attraverso questo rapporto, il Natural Diamond Council (NDC) si è proposto di affrontare le disinformazioni sia sui diamanti naturali che su quelli creati in laboratorio.

“In un’epoca in cui i consumatori sono più curiosi e consapevoli che mai, vogliono conoscere i valori e le pratiche commerciali responsabili delle aziende, nonché il settore più ampio da cui effettuano gli acquisti”, afferma David Kellie, CEO di NDC. “Qui al Natural Diamond Council, vogliamo aiutare i consumatori a prendere decisioni informate, fornendo informazioni in modo trasparente”.

Il rapporto affronta i luoghi comuni errati sull’industria dei diamanti. Tra gli esempi di fatti, tratti direttamente dal rapporto:

In evidenza: i diamanti prodotti in laboratorio si possono distinguere dai diamanti naturali.Dati a supporto:

In evidenza: non tutti i diamanti prodotti in laboratorio sono sostenibili. Dati a supporto:

In evidenza: il processo di formazione dei diamanti naturali significa che sono intrinsecamente rari. Sono una risorsa naturale limitata.Dati a supporto:

In evidenza: i diamanti creati in laboratorio hanno subito un significativo deprezzamento dei prezzi negli ultimi anni.Dati a supporto:

In evidenza: l’approvvigionamento etico è una priorità per il settore dei diamanti naturali. Dati a supporto:

In evidenza: i diamanti naturali contribuiscono a proteggere la biodiversità su un’area delle dimensioni delle città di New York, Chicago, Washington D.C. e Las Vegas combinate. Si tratta di quasi quattro volte il terreno utilizzato dalle aziende membri dell’NDC per il recupero dei diamanti naturali a livello globale.Dati a supporto:

In evidenza: i diamanti naturali avvantaggiano i Paesi da cui provengono. Il settore dei diamanti naturali supporta il sostentamento di 10 milioni di persone in tutto il mondo.Dati a supporto:

Per ulteriori informazioni sul settore dei diamanti, dove vengono affrontati argomenti quali tracciabilità, stoccaggio e altre miti, visitate il sito web: https://www.naturaldiamonds.com/diamondfacts/.

I risultati di queste analisi sono stati ottenuti da una revisione approfondita di un’ampia gamma di ricerche secondarie, condotte da organizzazioni terze ritenute autorevoli in tutto il mondo. Sono stati inoltre consultati esperti del settore e consulenti indipendenti per la sostenibilità in merito ai temi trattati.

