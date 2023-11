Il nuovo brand TLG di TAILG fa un debutto spettacolare all’EICMA di Milano

Novembre 9, 2023

Inaugurando la sua presenza in Europa, TLG rivela il primo e più importante negozio in Svizzera

MILANO, 9 novembre 2023 /PRNewswire/ — L’8 novembre TAILG ha presentato il suo nuovo brand all’EICMA, il più importante Salone della moto in Italia. L’azienda ha rivelato TLG a un pubblico globale e simultaneamente ha siglato un accordo per l’apertura del suo primo e più importante negozio europeo, in Svizzera.

Il nuovo brand TLG di TAILG fa un debutto spettacolare

TLG è stato creato sulla base del know-how ultraventennale di TAILG nella R&S nel settore dei veicoli elettrici a due e tre ruote per soddisfare la domanda dei pendolari urbani con biciclette e scooter elettrici. Realizzando i principi Try · Love · Go (Prova · Ama · Vai), il brand mira a plasmare uno stile di vita per gli spostamenti urbani intelligente e personalizzato.

I quattro fondatori di TAILG hanno rivelato di persona il nuovo brand in occasione dell’evento di lancio.

Sun Muchai, Vicepresidente senior TAILG, ha sottolineato che TLG, appoggiandosi al vasto know-how tecnologico e all’infrastruttura di produzione intelligente di TAILG nel settore dei veicoli elettrici, rappresenta il risoluto impegno del gruppo sui mercati di tutto il mondo.

Da sempre TAILG si impegna nell’esplorazione di concetti ecologici e volti a ridurre le emissioni di carbonio, con un focus sull’esperienza dei guidatori in tutto il mondo che per i loro spostamenti usano veicoli elettrici a due ruote. In qualità di partner per la mobilità elettrica nell’ambito del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP), da molti anni TAILG collabora costantemente con l’UNEP per sostenere attivamente i principi delle soluzioni per la mobilità elettrica e la riduzione delle emissioni di carbonio nel mondo.

“TAILG è impegnata nel fornire agli utenti soluzioni intelligenti per trasporti su brevi distanze improntate a semplicità, eleganza e agilità. Aspiriamo anche a offrire un’esperienza d’uso e prodotti di marca tecnologicamente sofisticati, resilienti e duraturi dando al tempo stesso particolare importanza al coinvolgimento e alla cultura della community. Auspichiamo che i consumatori adoreranno questi veicoli non appena inizieranno a guidarli”, ha aggiunto Sun.

Vari nuovi prodotti esordiscono in tutto il mondo

La decisione di TAILG – una multinazionale che fa tendenza nel settore dei veicoli a due ruote – di lanciare il nuovo brand TLG in occasione dell’EICMA ha un particolare significato. Negli ultimi anni, il settore globale dei veicoli a due ruote ha registrato una rapida crescita, specialmente in Europa, con in testa Francia, Germania, Italia e Paesi Bassi.

Con l’obiettivo di offrire ai consumatori europei soluzioni per i trasporti su brevi distanze ecologiche e a ridotte emissioni di carbonio, TLG si è posizionato strategicamente nei mercati di fascia media-alta e si è impegnato a fornire prodotti personalizzati, basati su segmenti di mercato, abitudini degli utenti e caratteristiche locali nei vari Paesi, con un focus sulle e-bike e sugli e-scooter.

Durante l’evento di lancio sono stati rivelati nuovi modelli – GTS, CTS e TL6.

Simultaneamente, TAILG e il suo partner commerciale hanno siglato un accordo di cooperazione strategica relativo al primo e più importante negozio europeo TLG, che si estenderà su 400 metri quadri e aprirà presto in Svizzera; sarà il primo in Europa in cui i consumatori locali potranno sperimentare rapidamente nuovi prodotti TLG subito dopo il lancio.

All’EICMA 2023 TAILG ha inoltre rivelato numerosi nuovi modelli TAILG – S1, S2 e ETS, ideali per chi si sposta in città nonché TY3 e TY3 PRO, due modelli per corse fuori strada progettati specificamente per giovani entusiasti. Grazie a queste offerte i consumatori hanno un’ampia scelta di prodotti.

Profilo di TAILG

Fondato nel 2004 a Shenzen, Cina, TAILG è un gruppo di imprese tecnologiche globale che integra attività di ricerca e sviluppo, produzione, vendite, sharing, carica e scambio di veicoli elettrici e altri servizi dell’intera catena industriale. Grazie a un centro R&S di alto livello, TAILG è titolare di oltre 1.000 brevetti nazionali; gestisce nove stabilimenti di produzione in Cina e vanta una capacità produttiva annuale di oltre 12 milioni di veicoli. Inoltre conta più di 30.000 negozi che offrono un’esperienza immersiva e unica ed esporta in oltre 90 paesi e regioni geografiche del mondo.

Per maggiori informazioni visitare https://www.tailg.com/.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2271101/iMAGE1.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2271102/iMAGE2.jpg

