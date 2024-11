Il nuovo brevetto statunitense del KFSHRC apre nuove frontiere per il trattamento del carcinoma mammario

11 Novembre 2024

RIYAD, Arabia Saudita, Nov. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Il King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) ha annunciato un importante passo avanti nella scienza delle cellule staminali, ottenendo un brevetto statunitense per un metodo innovativo che rappresenta una promessa nel trattamento del carcinoma mammario e la medicina rigenerativa.

Questo approccio innovativo, sviluppato dai ricercatori del KFSHRC Abdelilah Aboussekhra, Huda H. Al-Khalaf e Hazem Ghebeh, consiste nel trasformare le normali cellule del seno in cellule staminali multipotenti utilizzando speciali metodi di coltura. Queste cellule staminali hanno dimostrato la capacità di rigenerare il tessuto mammario in modelli animali, presentando nuove possibilità per la ricostruzione del tessuto mammario e per terapie oncologiche avanzate. La ricerca di base a sostegno di questo brevetto è stata pubblicata sulla rivista Molecular and Cellular Biology.

Si tratta di un’innovazione che offre una base promettente per il trattamento personalizzato del carcinoma mammario, fornendo potenzialmente alle pazienti migliori opzioni di ricostruzione nel periodo post-operatorio. Oltre al suo impatto sulla medicina rigenerativa, la tecnica riflette l’impegno del KFSHRC nella promozione di terapie salvavita che rispondano alle esigenze dei pazienti oncologici di tutto il mondo.

Questo brevetto si basa sull’eredità quarantennale del KFSHRC nell’innovazione delle cellule staminali, segnata da oltre 7.649 trapianti e più di 500 pubblicazioni di ricerca. In qualità di leader nelle terapie avanzate, tra cui il trattamento localizzato con cellule CAR-T per il cancro, il KFSHRC continua a stabilire nuovi standard nella cura personalizzata e nella ricerca medica trasformativa per migliorare i risultati terapeutici per i pazienti di tutto il mondo.

Da notare che il KFSHRC si è classificato per il secondo anno consecutivo al primo posto in Medio Oriente e Africa e al 20° a livello globale nell’elenco dei 250 migliori centri medici accademici del mondo ed è stato riconosciuto come il marchio sanitario di maggior valore nel Regno e in Medio Oriente, secondo la classifica di Brand Finance 2024. Inoltre, nello stesso anno, si è classificato tra i migliori 250 ospedali del mondo ed è stato inserito dalla rivista Newsweek nell’elenco World’s Best Smart Hospitals per il 2025. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.kfshrc.edu.sa o contattare il nostro team media all’indirizzo mediacoverage@kfshrc.edu.sa

