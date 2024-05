Il nuovo casino online ‘Instant Casino’ è l’Official Regional Partner della Juventus

29 Maggio 2024

(Adnkronos) – Torino, 27/05/2024 – La Juventus, il club di calcio più titolato e con maggior tradizione in Italia, annuncia una nuova partnership, molto speciale, con uno dei migliori casino online, Instant Casino, che sarà il nuovo Regional Betting Partner in Europa, escluso il territorio italiano.

L’accordo tra le due realtà è stato pensato per offrire ai tantissimi tifosi della Juventus sparsi per il Paese, ma anche agli utenti di Instant Casino, grandi opportunità, premi esclusivi e occasioni uniche per vivere da vicino il mondo bianconero.

Così Tiziana Di Gioia, Chief Commercial Officer della Juventus, parlando di questa nuova partnership: “Siamo lieti di dare il benvenuto nella famiglia Juventus a Instant Casino. Questa partnership rappresenta un capitolo entusiasmante sia per il nostro club che per i nostri tifosi. Instant Casino condivide il nostro impegno per l’eccellenza e l’innovazione e siamo fiduciosi che insieme creeremo esperienze indimenticabili per i nostri tifosi”.

La partnership tra Juventus e Instant Casino punta a diventare una vera e propria pietra miliare nel settore dell’intrattenimento sportivo. E sarà soprattutto un accordo vantaggioso per entrambe le parti coinvolte.

L’annuncio, tra l’altro, arriva in un periodo nel quale le collaborazioni tra squadre di calcio e operatori di gioco online sono in netto aumento, come riportato recentemente da Cryptonews.com.

Nonostante sia una realtà sbarcata da poco sul mercato del gioco online, Instant Casino si è subito fatto notare, lasciando il segno tra i giocatori grazie alla velocità con cui gli stessi possono usufruire dei prelievi e dei pagamenti.

In questa direzione, la partnership con la Juventus punta ad aumentare la visibilità del portale di gioco online, contribuendo a rendere Instant Casino una delle realtà più in vista nel settore iGaming.

Secondo quanto previsto dall’accordo, il brand di Instant Casino diventerà parte integrante dell’ecosistema Juventus. Ad esempio, il logo di Instant Casino sarà ben visibile sui LED a bordo campo all’Allianz Stadium, così come le tante promozioni che accompagnano la partnership.

“Siamo onorati ed entusiasti di collaborare con la Juventus, la squadra di calcio più importante in Serie A e in Italia”, ha sottolineato Greg Turner, responsabile delle PR di Instant Casino.

“Non vediamo l’ora di iniziare a lavorare in sinergia con il club bianconero, società che ha alle spalle una lunga storia di vittorie sia in campo nazionale che internazionale. L’obiettivo di Instant Casino è quello di continuare a mietere successi nel mercato dell’iGaming, grazie all’offerta di siti di casino e siti di scommesse online sicuri e affidabili, al tempo stesso proponendo l’esperienza di gioco più veloce del settore”.

Oltre alla sponsorizzazione, la Juventus beneficerà dell’accordo anche per quanto riguarda il Fan Engagement, ovvero l’esperienza di tifo. Instant Casino, infatti, proporrà quote e concorsi speciali per gli appassionati delle scommesse online durante le partite della Juventus.

Inoltre, la piattaforma offrirà ai tifosi l’opportunità di vincere le maglie ufficiali e i biglietti per le partite in casa dei Bianconeri.

L’ascesa di Instant Casino nell’Olimpo dei migliori siti di casino online è stata velocissima, grazie ad una esperienza utente che non teme paragoni e a partnership strategiche di prestigio, come quella con la Juventus.

Essendo un casino online con prelievi istantanei, il sito web di Instant Casino attira quotidianamente nuovi giocatori vantando allo stesso tempo un impressionante livello di fidelizzazione dei suoi utenti. Instant Casino si differenzia dai suoi competitor grazie ai tanti bonus cashback presenti nelle promozioni, limiti di scommessa più alti e, ovviamente, prelievi veloci.

Instant Casino può dirsi orgoglioso di fornire un’esperienza utente su misura per tutti i suoi giocatori, accettando come metodo di deposito sia denaro in valuta fiat che le criptovalute. Il sito di Instant Casino offre una moltitudine di giochi, tutte le ultime slot Megaways e la possibilità di scommettere online. Il divertimento è assicurato.

Sito web: Instant Casino

X: https://twitter.com/InstantCasino

Telegram: https://t.me/Instant_Casino