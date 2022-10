Il nuovo Codice della Crisi: domande e risposte per imprese e manager

Ottobre 28, 2022

(Adnkronos) – Un nuovo ciclo di incontri organizzato da Centro Studi Borgogna

Milano, 28 ottobre 2022 – Il Centro Studi Borgogna presenta un nuovo Ciclo di incontri che si propone di passare in rassegna gli aspetti principali della normativa in materia di crisi d’impresa a seguito della recente pubblicazione del decreto di attuazione della c.d. “Direttiva Insolvency” – il d.lgs. n. 83 del 17 giugno 2022 – che ha ridisegnato, in più parti, gli istituti definiti dal Legislatore con il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, il quale, a decorrere dal 15 luglio 2022, è entrato pienamente in vigore.L’iniziativa è in collaborazione con l’Avv. Luca Finocchiaro, responsabile del Laboratorio Giuridico sulla Crisi d’Impresa del Centro Studi Borgogna e partner dello studio RPLegal & Tax.

Strutturata in quattro appuntamenti che si terranno in presenza presso la sede del Centro Studi Borgogna – in via Borgogna n. 5, Milano – da novembre 2022 a febbraio 2023, l’iniziativa ha come titolo “Il nuovo Codice della Crisi: domande e risposte per le imprese e per i manager” e potrà essere seguita liberamente anche attraverso i canali YouTube eFacebook del Centro Studi Borgogna (la diretta social non prevede il riconoscimento dei crediti formativi).Gli eventi in presenza sono in corso di accreditamento presso L’Ordine degli Avvocati di Milano.

1° incontro | lunedì 21 novembre 2022 – ore 16,30 – 18,30

La Composizione Negoziata: un vero supporto per superare la crisi o un rischio per la continuità aziendale?

Il primo incontro avrà ad oggetto la“composizione negoziata della crisi”, strumento recentemente introdotto dal legislatore con l’obiettivo di facilitare – mediante l’intervento di un soggetto terzo, nominato su istanza da proporre alla Camera di Commercio – gli accordi tra impresa debitrice e suoi creditori, in ottica funzionale al risanamento dell’impresa. Si analizzeranno i tratti salienti della disciplina ele sue ricadute pratiche sulla gestione e sulla continuità aziendale, durante il percorso di risanamento e con riferimento ai possibili epiloghi, come previsti dal Codice della Crisi.

2° incontro | giovedì 1 dicembre 2022 – ore 16,30 – 18,30

Il Nuovo Concordato Preventivo: una procedura ancora troppo complessa o una buona occasione per le imprese?

Il secondo appuntamento si propone di illustrare la nuova disciplina del concordato preventivo nel Codice della Crisi di Impresa quale strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, soffermandosi sulle numerose novità introdotte in termini di finalità della procedura, presupposti di accesso e tipologie di concordato.

3° incontro |lunedì 23 gennaio 2023 – ore 16,30 – 18,30

Le Azioni di Responsabilità nel nuovo Codice della Crisi: si delinea una nuova figura di manager?

L’attuale normativa chiede agli amministratori di dotare l’azienda di adeguati assetti organizzativi e di monitorare con visione prospettica l’attività socialeal fine di poter rilevare tempestivamente lo stato di crisi ed assumere le iniziative necessarie a salvaguardare la continuità aziendale. Il contesto vigente, quindi, da un lato integra la normativa in materia di responsabilità e, dall’altro lato, impone competenze qualificate e l’attitudine alla trasparenza nella gestione e alla condivisione delle informazioni. L’incontro si propone di approfondire questi temi.

4° incontro |mercoledì 22 febbraio 2023 ore 16,30 – 18,30

M&A e Procedure Concorsuali: un binomio ormai sdoganato?

Sovente investitori privati e istituzionali sono interessati a rilevare rami d’azienda da imprese in difficoltà. Il Nuovo Codice – che mira a favorire l’emersione anticipata della crisi – può segnare una spinta all’incontro tra domanda e offerta: le aziende, infatti, potranno essere poste sul mercato ancora ragionevolmente risanabili, seppure in condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario. L’incontro si propone di esaminare la nuova normativa ponendo in luce anche le norme a tutela degli investitori.

Per informazioni e adesioni scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it, visitare il sito www.centrostudiborgogna.it oppure chiamare lo 02/36642658.

A proposito di centro Studi Borgogna

Nata nel 2017 da un’idea dell’Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell’ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l’amicizia, la cultura, la solidarietà e l’etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l’Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.