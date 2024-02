Il PIF e l’ATP annunciano una partnership strategica pluriennale per accelerare la crescita del tennis globale

Febbraio 29, 2024

RIYADH, Arabia Saudita, 29 febbraio 2024 /PRNewswire/ — Il Fondo per gli investimenti pubblici (PIF) e l’ATP hanno presentato oggi una nuova partnership strategica pluriennale, segnando un significativo impegno condiviso a migliorare il tennis globale per giocatori, tifosi, organizzatori di tornei e le parti interessate a tutti i livelli dello sport.

L’importante partnership vedrà il PIF diventare naming partner ufficiale del ranking ATP, celebrando i percorsi e i progressi dei giocatori durante la stagione e sostenendo l’eccellenza mentre il numero 1 di fine anno, presentato dal PIF, viene incoronato alle Nitto ATP Finals che si svolgeranno a Torino, in Italia, fino al 2025.

Il PIF collaborerà con gli eventi dell’ATP Tour a Indian Wells, Miami, Madrid, Pechino e le Nitto ATP Finals, oltre alle Next Gen ATP Finals ospitate a Jeddah fino al 2027. Dopo il lancio del programma Baseline dell’ATP all’inizio di quest’anno, il PIF si è ulteriormente impegnato a sviluppare e sbloccare nuove opportunità per i giovani giocatori e iniziative di percorso dei giocatori, dando un impulso significativo alla prossima generazione di stelle del gioco.

La partnership con l’ATP rientra nell’ambito della più ampia piattaforma di sponsorizzazione del PIF, investendo in persone, progetti e partnership con un’enfasi sui quattro pilastri del marchio: inclusività, sostenibilità, giovani e tecnologia.

Insieme, il PIF e l’ATP collaboreranno anche per elevare il futuro a lungo termine del tennis. Il PIF contribuirà attivamente al piano strategico OneVision dell’ATP che si concentra sulla promozione dell’unità, sul miglioramento delle esperienze dei fan e sullo sfruttamento di opportunità di crescita scalabili in tutto lo sport.

Massimo Calvelli, CEO dell’ATP, ha dichiarato: “La nostra partnership strategica con il PIF segna un momento importante per il tennis. È un impegno condiviso per promuovere il futuro di questo sport. Con la dedizione del PIF alla prossima generazione – promuovendo l’innovazione e creando opportunità per tutti – il terreno è pronto per un nuovo periodo di progresso trasformativo”.

Mohamed AlSayyad, responsabile del marchio aziendale presso il PIF, ha dichiarato: “Mentre il PIF espande il suo portafoglio di sponsorizzazioni innovative, rimane fermo il nostro impegno a “Investire nel meglio”. Attraverso la nostra collaborazione con l’ATP, il PIF sarà un catalizzatore per la crescita del panorama tennistico globale, sviluppando talenti, promuovendo l’inclusività e dando impulso all’innovazione sostenibile. Questa partnership strategica è in linea con la nostra visione più ampia di migliorare la qualità della vita e facilitare la trasformazione dello sport sia in Arabia Saudita che nel mondo”.

Il tennis sta diventando rapidamente uno sport chiave in Arabia Saudita. Tra il 2019 e il 2023 il numero dei giocatori tesserati è aumentato del 46%. Il PIF sfrutterà l’esperienza dell’ATP per sviluppare ulteriori opportunità per i giovani sauditi nel tennis, anche attraverso strutture all’avanguardia, coaching e un percorso potenziato per i giocatori in Arabia Saudita.

Informazioni sul PIF Il Fondo per gli investimenti pubblici (PIF) è uno dei fondi sovrani più grandi e di maggiore impatto al mondo. Dal 2015, quando il Consiglio di amministrazione è stato ricostituito e il controllo è stato trasferito al Consiglio per l’economia e lo sviluppo, il CdA del PIF è presieduto da Sua Altezza Reale il Principe ereditario Mohammed bin Salman bin Abdulaziz, Primo Ministro, Presidente del Consiglio per l’economia e lo sviluppo e Presidente del Fondo per gli investimenti pubblici. Il PIF svolge un ruolo di primo piano nel promuovere la trasformazione e la diversificazione economica dell’Arabia Saudita, oltre a contribuire a plasmare il futuro dell’economia globale. Dal 2017, il PIF ha costituito oltre 90 aziende. Il PIF sta costruendo un portafoglio diversificato cogliendo opportunità di investimento interessanti e a lungo termine in 13 settori strategici in Arabia Saudita e nel mondo. www.pif.gov.sa

Informazioni sull’ATP In quanto organo di governo globale del tennis professionistico maschile, la missione dell’ATP è quella di servire il tennis. Intratteniamo un miliardo di tifosi in tutto il mondo, presentiamo i più grandi giocatori al mondo nei tornei più prestigiosi e ispiriamo la prossima generazione di tifosi e giocatori. Dalla United Cup in Australia, all’Europa, alle Americhe e all’Asia, i campioni si battono per titoli e punti PIF ATP Rankings negli eventi ATP Masters 1000, 500 e 250 e nei Grandi Slam. Tutte le strade portano verso le Nitto ATP Finals, la prestigiosa finale di stagione che si tiene a Torino, in Italia. Il torneo, a cui partecipano solo i migliori 8 giocatori al mondo di singolo e doppio qualificati, vede anche l’incoronazione ufficiale del numero 1 del mondo ATP di fine anno, presentato dal PIF, il massimo risultato nel tennis. Per ulteriori informazioni visitare www.ATPTour.com.

