Il portfolio di Kaspersky vince l’80% dei test metrici TOP3, dimostrando l’eccellenza tecnologica

Maggio 5, 2023

(Milano, 5 maggio 2023) – Milano, 5 maggio 2023 – Nel 2022, il portfolio di sicurezza di Kaspersky si è posizionato primo nella metrica TOP3. Nel corso dell’anno, Kaspersky ha partecipato a 86 test e recensioni indipendenti e i suoi prodotti si sono aggiudicati 69 primi posti e 73 TOP3.

La metrica TOP3 dimostra il successo di un vendor misurando le sue prestazioni attraverso test comparativi indipendenti nell’arco di un anno solare. L’uniformità delle prestazioni in più test e prodotti fornisce una valutazione più significativa delle tecnologie dell’azienda rispetto ai risultati di un singolo test. La metrica TOP3 include i risultati di numerosi laboratori di test, come AV-Comparatives, AV-TEST, SE Labs e molti altri.

Tra i test considerati nella TOP3 del 2022, alcuni sono particolarmente degni di nota. Per quanto riguarda le valutazioni delle soluzioni aziendali, il test Enterprise Advanced Security (EDR) di SE Labs ha riconosciuto Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert per aver ottenuto risultati perfetti, rilevando ogni elemento di ogni minaccia e non commettendo errori con le applicazioni legittime. Inoltre, Kaspersky Endpoint Security for Business ha ricevuto il massimo grado “AAA” in tutti e quattro i test comparativi trimestrali Enterprise Endpoint Protection per il 2022 e il massimo punteggio di accuratezza totale pari al 100% in tre test. Anche Kaspersky Small Office Security ha ricevuto il massimo grado “AAA” in tutti e quattro i test comparativi Small Business Endpoint del 2022 e ha ottenuto la massima valutazione di accuratezza totale del 100% in tre test e il risultato TOP3 nel quarto.

Il test Endpoint Prevention & Response (ERP) condotto da AV-Comparatives ha evidenziato che Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert (KEDRE) ha raggiunto un tasso di Active Response cumulativo del 100%, ottenendo il riconoscimento di “Strategic Leader”. Nel frattempo, KEDRE ha confermato la protezione assoluta dagli attacchi di credential dumping LSASS nel test di AV-Comparatives “The 2022 OS Credential Dumping: LSASS Memory Test”.

AV-TEST ha assegnato a Kaspersky Internet Security, Kaspersky Endpoint Security e Kaspersky Small Office Security il premio annuale AV-TEST “Best Usability 2022” per la più bassa concentrazione di falsi positivi nel corso di un intero anno di test. Questi prodotti hanno inoltre confermato il massimo livello di protezione del 100% contro gli attacchi ransomware condotti da AV-TEST a novembre, febbraio, aprile e agosto.

Per quanto riguarda le soluzioni consumer, Kaspersky Safe Kids ha conseguito per la quinta volta consecutiva la certificazione Parental Control di AV-Comparatives per aver bloccato almeno il 98% dei siti web per adulti, con zero falsi positivi sui siti web per bambini e nessun bug grave non risolto. Kaspersky Safe Kids è stato riconosciuto anche da AV-TEST nella certificazione Parental Control per aver fornito numerose funzionalità sufficienti a garantire una protezione estesa e completa su tutti i principali sistemi operativi. Nel recente esame di AV-TEST “Pacchetti VPN messi alla prova: More Security and Anonymous Paths”, Kaspersky VPN ha ricevuto il riconoscimento di “Approved Virtual Private Network Solution” (Soluzione di rete privata virtuale approvata) e ha dimostrato performance eccellenti per i torrent e i download testati per le connessioni locali e all’estero, per gli upload locali e per le performance di latenza a livello locale e internazionale.

Sempre nel 2022, Kaspersky Internet Security ha ricevuto il massimo grado “AAA” in tutte e quattro le certificazioni trimestrali ed è stato premiato con la massima valutazione di accuratezza totale del 100% in tre test comparativi di SE Labs’ Home Anti-Malware Protection.

Tra il 2013 e il 2022, le soluzioni Kaspersky hanno partecipato a 827 test e recensioni indipendenti, ottenendo 587 primi posti e 685 terzi posti.

“La partecipazione continua a test indipendenti è parte integrante del ciclo di vita dello sviluppo di tecnologie efficaci. L’analisi regolare dei risultati ci permette di scoprire le reali aree di miglioramento e conferma in modo indipendente il livello di protezione dalle minacce informatiche reali. Lavorando con impegno sulle nostre tecnologie EDR, abbiamo continuato a sottoporre Kaspersky EDR Expert a tutte le valutazioni disponibili nel 2022, ricevendo una conferma indipendente della massima efficienza. Siamo lieti di aver ricevuto risultati così elevate durante tutto l’anno, a dimostrazione della reale qualità delle nostre tecnologie e soluzioni di sicurezza”, ha commentato Alexander Liskin, Head of Threat Research di Kaspersky.

Ulteriori informazioni sulla metrica TOP3, sui risultati e sui dati sono disponibili al seguente link.

Contatto di redazione:

kaspersky@noesis.net

www.kaspersky.com/it