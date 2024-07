Il porto di libero scambio di Hainan approfondisce la cooperazione con la Svizzera

8 Luglio 2024

HAIKOU, Cina, 8 luglio 2024 /PRNewswire/ — Un rapporto dell’Hainan International Media Center (HIMC):

Dal 4 al 6 luglio una delegazione della provincia cinese meridionale di Hainan ha tenuto attività di promozione e scambio relative al porto di libero scambio di Hainan (FTP, Free Trade Port) in Svizzera, consolidando la cooperazione nei settori della salute medica, dell’istruzione e degli acquisti e consumi di fascia alta.

Durante la permanenza in Svizzera, la delegazione di Hainan ha tenuto discussioni e incontri di ricerca con numerose importanti aziende e istituti – Merck, Richemont, Roche Diagnostics, EHL Hospitality Business School, Switzerland Global Enterprise, l’Organizzazione mondiale del commercio e l’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale.

Invitando le controparti svizzere a sfruttare le politiche preferenziali dell’FTP, Hainan promuove in particolare la cooperazione nei settori della sanità medica, della gestione scolastica indipendente e della protezione della proprietà intellettuale. Hainan ha inoltre voluto esprimere il suo caloroso benvenuto alle imprese svizzere che parteciperanno alla quinta edizione del China International Consumer Products Expo nell’aprile 2025.

Co-organizzato dal governo provinciale di Hainan e da Switzerland Global Enterprise, il 4 luglio si è tenuto a Zurigo l’incontro di scambio dell’industria medica e sanitaria del porto di libero scambio di Hainan. L’evento è stato ben accolto, con la partecipazione di quasi 50 rappresentanti di rinomate aziende svizzere e associazioni industriali (tra cui l’Associazione svizzera per la tecnologia medica, l’Associazione svizzera dei farmaci scientifici e industriali, Novartis, Nestlé Health Science, Sonova, Similasan, Alcon e IBSA).

Durante l’incontro la parte svizzera ha affermato che l’ambiente favorevole agli affari e le politiche preferenziali dell’FTP di Hainan (in particolare le misure innovative nella zona pilota del turismo medico internazionale di Boao Lecheng) fanno sì che l’isola abbia ampie prospettive di sviluppo nel settore medico-sanitario. Lecheng è diventato il principale canale di accesso rapido per prodotti medici innovativi globali che entrano in Cina, e molte aziende mediche svizzere, dopo aver scoperto come le politiche preferenziali dell’FTP sostengono Lecheng, stanno ora pianificando di approfondire la cooperazione con Hainan.

In occasione della conferenza sono stati firmati contratti tra Sonova e la zona pilota di turismo medico internazionale di Boao Lecheng, Industrie Biomediche Insubri SA e Susheng Biotech e Dr. Dünner AG e Winhealth Pharma. Inoltre, per promuovere lo sviluppo innovativo nei settori delle scienze della vita e medico-sanitario, Switzerland Global Enterprise ha firmato un memorandum d’intesa con l’Ufficio provinciale per lo sviluppo economico internazionale di Hainan.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2455345/On_July_4_Hainan_Free_Trade_Port_Medical___Health.jpg

