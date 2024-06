Il premio Built by Nature assegna 500.000 euro a innovatori dell’edilizia a base biologica

4 Giugno 2024

AMSTERDAM, 4 giugno 2024 /PRNewswire/ — Built by Nature è lieta di annunciare i vincitori della prima edizione del suo premio globale che punta a promuovere l’adozione di materiali edili innovativi a base biologica. Il primo premio da 250.000 euro è stato assegnato a Widuz, un’azienda con sede a Singapore, per le sue soluzioni di prodotti in bambù.

Widuz fabbrica la gamma di prodotti biocompositi strutturali BVL™, che utilizza fibre di bambù e adesivi a base biologica per livelli superiori di resistenza, durata e vantaggi ambientali rispetto ai materiali tradizionali, come il cemento e l’acciaio. Riducendo fino al 40% l’impronta di carbonio rispetto ai materiali convenzionali, la lavorazione brevettata di Widuz garantisce nei prodotti BVL™ il mantenimento e il miglioramento della forza naturale del bambù, rendendolo fino a tre volte più resistente, e più leggero del 20%, rispetto al tipico legno ingegnerizzato. Il rapido ciclo di crescita del bambù, di circa quattro anni, lo rende più rinnovabile rispetto alla maggior parte delle essenze legnose; risponde così all’urgente esigenza di materiali sostenibili e al contempo cattura e immagazzina il carbonio nel corso della crescita.

Widuz contribuisce allo sviluppo socio-economico locale grazie alla collaborazione con piantagioni di bambù certificate FSC e a fabbriche che utilizzano pratiche di remunerazione equa, per garantire il rispetto di elevati standard di responsabilità sociale nella propria supply chain.

I tre finalisti del premio riceveranno inoltre un finanziamento di 50.000 euro ciascuno:

Built by Nature inoltre ha stanziato altri 100.000 euro per un programma di supporto, di tutoring e di networking per tutti i vincitori e i finalisti selezionati.

“Quando Built by Nature ha lanciato il Premio non avevamo idea della risposta che avremmo ottenuto, ma siamo stati felicissimi di ricevere quasi 300 candidature da tutto il mondo, di cui la metà provenienti da Africa, Asia e Americhe”, afferma Paul King, amministratore delegato di Built by Nature. “Questo premio dimostra che abbiamo ancora molto da imparare e da condividere per trasformare idee e innovazioni brillanti in soluzioni standard per l’edilizia a basse emissioni di carbonio, un altro progresso verso un ambiente costruito in sintonia con la natura”.

I materiali presentati nelle candidature al premio includevano alghe marine, micelio, lana di pecora, canapa, scarti di canna da zucchero e di cocco, legname di seconda trasformazione, conchiglie ed erbe acquatiche invasive. Quindici finalisti hanno ottenuto i risultati migliori rispetto ai criteri del premio: presentare materiali a base biologica destinati all’uso nel settore edile, dimostrando la possibilità di fabbricare con successo il prodotto utilizzando la tecnologia corrente e la sua disponibilità sul mercato attuale, con approcci positivi in termini di carbonio, natura e impatto sociale.

Built by Nature è una rete e un’organizzazione no profit e di finanziamento supportata dalla Fondazione Laudes e dalla Fondazione LTPP. La sua missione è velocizzare la trasformazione dell’utilizzo del legno nell’edilizia e concretizzare la visione di un ambiente costruito in sintonia con la natura. BbN supporta gli innovatori nel percorso verso la decarbonizzazione del nostro ambiente costruito e la protezione della natura. Il Built by Nature Fund finanzia i progetti in grado di aumentare l’adozione di materiali a base biologica e di legname sostenibile, migliorandone l’impatto sul clima e superando gli ostacoli più difficili. https://builtbn.org/

