IL PREMIO THE WORLD’S 50 BEST RESTAURANTS ANNUNCIA I CHAMPIONS OF CHANGE DEL 2023

– LONDRA, 1 giugno 2023 /PRNewswire/ – 50 Best, l’organizzazione promotrice di The World’s 50 Best Restaurants, annuncia oggi i suoi Champions of Change 2023 – eroi dell’ospitalità che promuovono cambiamenti significativi per le loro comunità e creano progetti volti a migliorare il settore alimentare e del beverage.

La vincitrice di Champions of Change, Nora Fitzgerald Belahcen, dirige Amal a Marrakech, in Marocco, un’impresa sociale che aiuta le donne svantaggiate. Nel 2013 ha aperto il primo Centro Amal per formare le donne arabe che si trovano in situazioni di disagio, spesso madri single emarginate dalla società, alle arti culinarie e alle competenze a esse associate. Attualmente gestisce una fiorente attività di ristorazione e catering con personale composto da formatori e studenti, con 30 persone che si diplomano ogni otto mesi. L’ultimo progetto dell’organizzazione Amal è il Sign Language Café di Marrakech, gestito da donne non udenti, che funge da prototipo per le attività commerciali gestite da persone affette da questa condizione.

Fitzgerald Belahcen afferma: “Sono entusiasta di ricevere questo premio a nome di tutte le donne con cui ho lavorato e per le quali la gastronomia è stata un percorso che ha cambiato la vita. Credo da sempre nel potere del cibo di nutrire e guarire, di unirci e di cambiare vite umane.”

Il secondo riconoscimento Champions of Change del 2023 è stato assegnato al duo di Los Angeles composto da Othón Nolasco e Damián Diaz, che durante la pandemia hanno creato il progetto no-profit di sicurezza alimentare No Us Without You LA. Fornisce un sostegno costante, sotto forma di aiuti alimentari e servizi di consulenza, alle famiglie degli immigrati sprovvisti di documenti che lavorano nel settore, i quali non sono legalmente riconosciuti come cittadini statunitensi e quindi non possono beneficiare dell’assistenza governativa.

Nolasco e Diaz affermano: “I lavoratori dipendenti senza documenti sono il cuore e l’anima dell’industria dei ristoranti e dei bar, ma sono spesso trattati come se fossero sacrificabili. No Us Without You LA offre pacchetti di aiuti alimentari per dimostrare che non sono affatto dimenticati. Siamo orgogliosi di sfamare coloro che ci sfamano da anni.”

50 Best effettuerà una donazione in denaro alle cause dei vincitori, consentendo loro di continuare a sviluppare le proprie iniziative. I premi Champions of Change sono tra i numerosi riconoscimenti speciali annunciati nell’ambito del programma di eventi The World’s 50 Best Restaurants 2023, sponsorizzato da S.Pellegrino e Acqua Panna, che culminerà in una cerimonia di premiazione a Valencia, in Spagna, il 20 giugno.

