Il primo aereo C919 al mondo consegnato a China Eastern Airlines

Dicembre 13, 2022

SHANGHAI, 12 dicembre 2022/PRNewswire/ — Il 9 dicembre, il primo aereo C919 al mondo, con numero di registrazione B-919A, è stato consegnato al suo primo cliente nel mondo, China Eastern Airlines (CEA).

Il C919 è il primo aereo da passeggeri di grandi dimensioni in Cina, in conformità con le norme internazionali sulla aeronavigabilità e possiede diritti di proprietà intellettuale indipendenti.

Presenta un design aerodinamico avanzato, un sistema e materiali di propulsione oltre a una riduzione delle emissioni di carbonio e una maggiore efficienza del carburante.

Un motivo di un sigillo cinese in cui si legge “il primo C919 al mondo” in cinese è stampato nella parte anteriore dell’aereo consegnato.

L’aereo adotta una configurazione a 164 posti che include una disposizione a due classi di cabina, tra cui 8 posti in classe business e 156 posti in classe economica. Nella classe economica, il sedile centrale in ogni fila a tre posti è più larga di 1,5 cm rispetto a quella adiacente e offre quindi maggiore comfort.

Con il corridoio con un’altezza di 2,25 metri, l’aereo è dotato di un efficiente sistema di filtrazione dell’aria, di un sistema di illuminazione incentrato sui passeggeri e di un basso rumore.

Ci sono inoltre venti schermi a discesa da 12″ in grado di riprodurre video 1080P.

Nel giorno della consegna, un volo inaugurale dell’aereo C919 è stato effettuato da tre piloti senior CEA dall’aeroporto internazionale di Shanghai Pudong all’aeroporto internazionale di Shanghai Hongqiao.

Dopo essere arrivato all’aeroporto internazionale di Shanghai Hongqiao ed aver attraversato una porta d’acqua, l’aereo è stato ufficialmente commissionato alla flotta della CEA. Si prevede che sarà utilizzato a fini commerciali nella primavera del 2023.

CEA, in qualità di primo operatore aereo al mondo per il C919, vanta una flotta di quasi 800 aerei. Ha una vasta esperienza operativa e gode di vantaggi completi. Presto i passeggeri potranno godere di un’esperienza precoce delle prestazioni superiori e affidabili del C919 con CEA.

