Il primo cluster industriale di Tai’an è stato riconosciuto come uno tra i primi cluster industriali digitali nella provincia di Shandong

24 Luglio 2024

TAI’AN, Cina, 20 luglio 2024 /PRNewswire/ — Questo è un rapporto dell’Hong Kong Business Daily della sede di Shandong. Recentemente, il Dipartimento dell’Industria e della tecnologia dell’informazione della provincia di Shandong ha emesso un avviso pubblico in merito alla proposta di identificazione del primo lotto di cluster dell’industria digitale nella provincia di Shandong, e tra questi è stato elencato il nuovo cluster dell’industria dei materiali per elettrodi per batterie di Tai’an Feicheng.

Il nuovo cluster industriale dei materiali per elettrodi per batterie Feicheng si concentra sulle industrie leader dell’elettronica per l’energia e dei nuovi materiali elettronici, con un chiaro posizionamento di sviluppo, vantaggi su larga scala, catena industriale completa, eccezionale capacità di innovazione e un solido sistema di servizi. Si tratta di una zona sperimentale completa a livello provinciale e di una zona di collegamento per la nuova e vecchia energia cinetica e sarà selezionata come cluster industriale caratteristico a livello nazionale per le piccole e medie imprese nel 2023. Il cluster ha ottenuto risultati significativi nello sviluppo dell’intelligenza digitale e nella trasformazione di vecchie e nuove forze motrici. Oltre il 90% delle imprese al di sopra delle dimensioni designate nel cluster ha applicato la tecnologia dell’informazione per svolgere attività di ricerca e sviluppo, gestione e controllo della produzione. È stato istituito un sistema specializzato di piattaforme di informazione, networking, commercializzazione, specializzazione e integrazione del cluster e oltre il 70% delle imprese del cluster utilizza la piattaforma per svolgere attività.

Tai’an comprenderà da vicino la tendenza di sviluppo dell’industria digitale, si concentrerà sulla costruzione di un’area di cluster dell’industria digitale con un meccanismo di funzionamento perfetto, responsabilità e diritti chiari e significative prestazioni di innovazione e imprenditorialità e promuoverà lo sviluppo di alta qualità, intelligente, verde e clusterizzato del settore. Tai’an ha proposto che entro il 2025 si raggiungano nuovi traguardi in termini di portata, qualità ed efficienza dell’economia digitale, nello sviluppo del sistema industriale, nella coltivazione della gerarchia aziendale e nello sviluppo dell’agglomerazione industriale. Verrà ulteriormente evidenziato il ruolo dell’economia digitale nel potenziare la strategia di una nuova città forte e industrializzata, gettando le basi per la creazione di una zona distintiva e dinamica per lo sviluppo dell’economia digitale nella provincia.

