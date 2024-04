Il produttore svedese di packaging aggiorna l’interfaccia uomo-macchina della linea di assemblaggio per raggiungere la massima versatilità e configurabilità

5 Aprile 2024

Kinnareds Well sceglie Hax Technologies, partner di Rockwell Automation, per migliorare la produttività e l’esperienza dell’operatore con il pannello Allen-Bradley OptixPanel standard

BRUXELLES, 5 aprile 2024 /PRNewswire/ — Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, ha annunciato oggi il successo della propria collaborazione con l’OEM svedese Hax Technologies relativa all’aggiornamento e all’ottimizzazione dell’interfaccia uomo-macchina per Kinnareds Well.

Kinnareds Well è un pluripremiato produttore svedese di imballaggi sostenibili e affidabili in carta e cartone ondulato che rifornisce rivenditori e produttori in tutta Europa. Quando l’azienda ha deciso di aggiornare l’interfaccia uomo-macchina (HMI) di una delle sue principali linee di produzione, era alla ricerca di una soluzione che combinasse affidabilità, facilità d’uso e versatilità.

È stato scelto il pannello operatore Allen-Bradley OptixPanel™ standard di Rockwell Automation perché si integra perfettamente con il software FactoryTalk® più recente. I display forniscono grafica di alta qualità e ad alta risoluzione e un’interfaccia intuitiva e configurabile. I tecnici sono stati in grado di collegare e configurare rapidamente il pannello operatore OptixPanel standard, rendendo in breve tempo operativa la linea di assemblaggio.

Utilizzando le funzioni di accesso da remoto sicuro del terminale grafico, i tecnici di Hax Technologies sono stati in grado di completare gran parte della configurazione senza doversi recare sul posto. Hax Technologies ha poi utilizzato la stessa funzionalità per fornire supporto da remoto nell’ambito di un contratto di servizio a lungo termine con Kinnareds Well.

Kinnareds Well ha inoltre sfruttato il web server integrato nel pannello, consentendo al personale di accedere all’HMI da altre sedi, senza che fosse necessario acquistare pannelli aggiuntivi.

“La combinazione tra la facilità di configurazione, la versatilità e le funzionalità avanzate di accesso da remoto del pannello operatore OptixPanel, ha permesso di configurarlo facilmente e di ottenere le migliori prestazioni possibili dalla linea di assemblaggio”, ha dichiarato Peter Nilsson, responsabile automazione presso Hax Technologies e team leader del progetto di aggiornamento Kinnareds Well.

“Siamo molto soddisfatti dell’aggiornamento”, ha commentato Peter Syrén, CEO di Kinnareds Well. “La combinazione tra l’interfaccia intuitiva e le funzioni avanzate di accesso da remoto ha contribuito a migliorare l’esperienza dell’operatore e a massimizzare la produttività”.

“Le soluzioni di visualizzazione intelligente sono una tecnologia importante che può aiutare a responsabilizzare i lavoratori”, ha aggiunto Asa Arvidsson, regional vice president sales north region di Rockwell Automation, che ha sede in Svezia. “Siamo orgogliosi di contribuire a sostenere questo progetto con Kinnareds Well”.

Informazioni su Rockwell Automation Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) è leader mondiale nei settori dell’automazione industriale e della trasformazione digitale. Connettiamo l’immaginazione delle persone con il potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e sostenibile. Rockwell Automation, che ha sede a Milwaukee, nel Wisconsin, conta circa 29.000 dipendenti pronti a risolvere problemi, a supporto dei clienti in oltre 100 paesi. Per saperne di più su come stiamo realizzando la Connected Enterprise nelle varie imprese industriali visitare il sito www.rockwellautomation.com.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2365009/Image1.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1981317/Rockwell_Automation_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/il-produttore-svedese-di-packaging-aggiorna-linterfaccia-uomo-macchina-della-linea-di-assemblaggio-per-raggiungere-la-massima-versatilita-e-configurabilita-302109173.html