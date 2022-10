Il Programma di AIFA per il 2022 taglia le gambe alle cure più accessibili

Settembre 29, 2022

(Roma, 29/9/22) – Nel documento trasmesso dalla Salute al parere della Conferenza Stato-Regioni l’intenzione di rinegoziare i prezzi al ribasso

Roma, 29 settembre 2022 – «Abbiamo preso visione con sconcerto del programma di attività dell’Agenzia italiana del Farmaco per il 2022 che il ministero della Salute ha inviato al parere della Conferenza Stato-Regioni e di cui quest’ultima ieri ha rinviato l’esame. Nel documento si individua tra gli strumenti fondamentali per gestire la spesa farmaceutica quello del “riallineamento dei prezzi della convenzionata”. Questa misura, se applicata, rischia di mettere definitivamente in ginocchio le aziende produttrici di farmaci equivalenti portandole ad interrompere la produzione di prodotti indispensabili alla tenuta del SSN».

A lanciare l’allarme è Enrique Häusermann, presidente di EGUALIA, associazione delle aziende produttrici di generici-equivalenti, biosimilari e Value added Medicines: «Dai primi mesi di quest’anno abbiamo lanciato l’allarme sulle difficoltà del comparto a fronte dell’esplosione dei costi delle materie prime e dell’energia e delle difficoltà della catena di approvvigionamento avanzando proposte su cui non abbiamo ricevuto alcuna risposta, né da Aifa né dal Ministero della Salute – prosegue Häusermann -. Lo stesso allarme è stato lanciato due giorni fa da tutto il comparto europeo. Ma in Italia registriamo l’intenzione di intervenire ulteriormente proprio sulla convenzionata, capitolo di spesa già assolutamente sotto controllo».

«Il nostro è un comparto con prezzi medi da 6.5 euro che scendono alla metà considerando il ricavo industria, pensare ad ulteriori compressioni significa condannare al rischio di chiusura aziende che ogni giorno consentono al SSN di fare il proprio lavoro, fornendo cure essenziali sia in ospedale che sul territorio – conclude Häusermann. Chiediamo che le istituzioni diano una risposta concreta alla nostra richiesta di sostegno per garantire le cure, la concorrenza ed i risparmi che fino ad oggi abbiamo contribuito a creare, o al contrario si assumano la responsabilità di scelte molto rischiose, come alcune di quelle indicate nel documento, con i pazienti prima che con le imprese».

EGUALIA (già Assogenerici) è l’organo ufficiale di rappresentanza dell’industria dei farmaci generici equivalenti, biosimilari e value added medicines in Italia. L’associazione, fondata nel 1993, rappresenta oggi più di cinquanta tra imprese multinazionali e aziende italiane dislocate su tutto il territorio nazionale, per un totale di 10mila occupati e quasi 40 siti produttivi. In ambito europeo, EGUALIA è membro di Medicines for Europe (già EGA), la voce delle industrie produttrici di farmaci generici equivalenti, biosimilari e value added medicines in Europa che rappresenta 350 siti produttivi e di ricerca con un totale di 160mila addetti.