Il rapporto 2024 sul mercato dell’arte contemporanea di Artprice by Artmarket, in concomitanza con Frieze London e Art Basel Paris, esplora a fondo un mercato che è cresciuto del 1.800% dal 2000, confermando che l’arte è un rifugio sicuro in tempi di grandi crisi

PARIGI, 10 ottobre 2024 /PRNewswire/ — In questo 29esimo rapporto annuale, Artprice by Artmarket presenta e analizza un mercato dell’arte contemporanea e ultra-contemporanea più denso che mai (vedere la metodologia alla fine del comunicato stampa) con l’inaugurazione di Frieze London questo mercoledì 9 ottobre, seguita da Art Basel Paris venerdì 18 ottobre 2024.

L’autunno è un periodo molto intenso per il mercato dell’arte contemporanea, motivo per cui Artprice pubblica a ottobre il suo essenziale rapporto annuale sul mercato dell’arte contemporanea. Tra le caratteristiche principali del rapporto ci sono ovviamente i risultati complessivi delle aste d’arte di tutto il mondo e i dati IA raccolti ed elaborati dalla nostra IA proprietaria, Intuitive Artmarket®. Il rapporto contiene inoltre un’identificazione delle principali tendenze, una presentazione degli artisti più venduti con le nostre famose classifiche Top 10, Top 100 e Top 500, un focus su una selezione di artisti contemporanei di tendenza, ripartizioni delle statistiche sulle principali aste d’arte paese per paese, per diversi mezzi artistici e per diversi movimenti artistici e un focus sugli artisti ultra-contemporanei (under 40) che ha evidenziato i mercati in crescita per le opere di artiste, per l’arte digitale e per gli NFT.

Il rapporto di Artprice sul mercato dell’arte contemporanea 2024 è disponibile gratuitamente in francese e in inglese qui:

Secondo thierry Ehrmann, fondatore di Artprice e presidente di Artmarket.com: il mercato dell’arte contemporanea non è più quello del 2000. Ha subito un profondo cambiamento strutturale e ha registrato una crescita del fatturato del 1.800% con opere di molti più artisti contemporanei venduti all’asta (33.072 nel periodo 2023/24 rispetto ai 5.400 artisti del 2000) e molte più opere vendute (132.380 oggi rspetto alle 12.000 del 2000). Allo stesso tempo, si è espanso geograficamente, con 61 paesi che oggi hanno mercati d’asta d’arte attivi, rispetto ai 39 del 2000. Internet ha naturalmente accelerato la fluidificazione delle transazioni “a distanza” e oggi il mercato dell’arte contemporanea si è affermato come il segmento più dinamico e redditizio dell’intero mercato dell’arte del XXI secolo.

Un campo infinito di possibilità per meno di 5.000 dollari

L’anno scorso è stato stabilito un nuovo record per il volume delle transazioni d’asta che hanno coinvolto opere d’arte contemporanea: più di 132.000 opere d’arte hanno cambiato proprietario. Questa crescita è stata trainata da diversi fattori, tra cui la globalizzazione della domanda e le vendite digitali online. Al centro di questa dinamica c’è il segmento delle opere “accessibili”, il cui valore è rimasto sotto i 5.000 dollari. È qui che l’offerta e le transazioni sono cresciute più rapidamente, registrando un incremento del 6% in un solo anno.

In termini concreti, questa fascia di prezzo ha rappresentato 108.000 transazioni (ciascuna conclusa per meno di 5.000 dollari) che rappresentano l’82% del numero totale di vendite di arte contemporanea durante l’anno. Questo segmento dai prezzi accessibili, spesso interessante sia per gli acquirenti alle prime armi che per i collezionisti più esigenti, ha registrato un’accelerazione notevole e triplicemente significativa nell’ultimo decennio.

Il successo di questo segmento di mercato è stato ampiamente sostenuto da figure emblematiche dell’arte contemporanea come Takashi Murakami, Damien Hirst e Jeff Koons, nonché da artisti di strada di fama mondiale come Keith Haring, Banksy, Mr. Brainwash, KAWS, Shepard Fairey e Invader. Le loro edizioni, siano esse limitate o prodotte in grandi quantità, alimentano questo fiorente segmento.

I. ARTE CONTEMPORANEA (artisti nati dopo il 1945): cifre chiave 2023/24

– 1,89 miliardi di $ totali in 12 mesi (1° luglio 2023 – 30 giugno 2024)- L’arte contemporanea ha rappresentato il 17% del fatturato totale delle aste globali di Belle Arti e NFT (11,3 miliardi di $)- L’ottava migliore performance nella storia del mercato dell’arte contemporanea- In calo del 18% rispetto all’anno precedente (2,3 miliardi di $), a causa di un’ulteriore contrazione del numero di transazioni superiori alla soglia del milione di dollari – Il fatturato si è moltiplicato per 18 dal 2000/01 (103 milioni di $ battuti)

Evoluzione del numero di opere d’arte contemporanea vendute all’asta per fascia di prezzo https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2024/10/image2-artprice-contemporary-works-sold-at-auction-by-price-range.png

Transazioni più dense

– Nuovo record di 132.380 lotti venduti in 12 mesi (+4%)- Il numero di transazioni è aumentato di 10,5 volte dal 2000/01 (12.500 lotti venduti)- Le transazioni superiori alla soglia del milione di dollari sono diminuite del 23%- Il tasso di invenduto è salito al 35,6%- Il prezzo record per un’opera contemporanea l’anno scorso è stato di 46,5 milioni di dollari (Basquiat)- Il prezzo medio dei lotti venduti è stato di 14.300 dollari

Struttura del mercato dell’arte contemporanea

14 opere d’arte contemporanea hanno raggiunto oltre 10 milioni di dollari.224 hanno raggiunto oltre 1 milione di dollari.Il 57% (75.395 lotti) delle opere d’arte contemporanea è stato venduto a meno di 1.000 dollari.I dipinti hanno rappresentato il 73% del fatturato delle aste mondiali di arte contemporanea, mentre le sculture ne hanno rappresentato il 10% e i disegni il 9%.Il fatturato delle stampe (4%) è stato superiore a quello delle fotografie (3%).

Artisti contemporanei

33.072 artisti contemporanei hanno avuto almeno una vendita all’asta nel 2023/2410 artisti hanno rappresentato il 29% del fatturato delle vendite di arte contemporanea

Soft Power del mercato dell’arte contemporanea

1° – USA con 779 milioni di dollari di fatturato nelle aste di arte contemporanea.2° – Cina con 511 milioni di dollari.3° – Regno Unito con 279 milioni di dollari.4° – Francia con 63 milioni di dollari.5° – Germania con 34 milioni di dollari.Sotheby’s è stato il principale venditore mondiale di arte contemporanea, generando 524 milioni di dollari (il 28% del fatturato totale dell’arte contemporanea).Christie’s ha battuto opere d’arte per 486 milioni di dollari (26%) e Phillips per 253 milioni di dollari (13%).China Guardian è stato il principale operatore cinese d’aste con 57 milioni di dollari (3%).Van Ham è stato il principale operatore d’aste europeo con 9 milioni di dollari (0,5%)

Top 10 artisti contemporanei per fatturato all’asta (1o luglio 2023 – 30 giugno 2024)

II. ARTE ULTRA-CONTEMPORANEA (artisti under 40):

148 milioni di dollari di arte ultra-contemporanea venduti all’asta in tutto il mondo nel 2023/24.Settimo miglior anno nella storia del mercato dell’arte ultra-contemporanea.In 24 anni, il fatturato è aumentato di 6,8 volte (dai 21,9 milioni di dollari del 2000/01).L’arte ultra-contemporanea rappresenta l’8% del mercato dell’arte contemporanea (1,89 miliardi di dollari).L’arte ultra-contemporanea ha rappresentato l’1,3% del mercato totale delle belle arti e degli NFT (11,3 miliardi di dollari).8.830 opere ultra-contemporanee vendute nel 2023/24.Il tasso di invenduto è stato del 36%, lo stesso dell’arte contemporanea.

Struttura del mercato dell’arte ultra- contemporanea

Il prezzo medio di un’opera ultra-contemporanea è stato di 16.800 dollari.La pittura ha rappresentato l’85% del fatturato dell’arte ultracontemporanea.Il disegno è stato il secondo mezzo più importante in questo segmento: 8,9 milioni di dollari (6%).Gli NFT hanno rappresentato il 4% e le sculture generate il 3%.Hong Kong ha generato il 20% del fatturato del segmento U-C, mentre la Cina continentale il 9%.Il Regno Unito ha incassato il 19% del mercato dell’arte ultra-contemporanea (28 milioni di dollari),

Diversità del mercato dell’arte ultra- contemporanea

3.122 artisti under 40 anni hanno avuto almeno un’asta nel 2023/24.7 donne sono apparse nella Top 10 degli artisti ultra-contemporanei per fatturato d’asta.Jadé Fadojutimi (1993) ha dominato la sua generazione con 22 lotti venduti per 14 milioni di dollari.Matthew Wong (1984-2019) ha generato l’offerta più alta : 4,2 milioni di dollari per Night 1 (2018) da Christie’s New York il 7 novembre 2023.

NFT di artisti ultra-contemporanei

Gli NFT di artisti ultra-contemporanei hanno generato 5,6 milioni di dollari.Gli NFT hanno rappresentato il 4% del mercato dell’arte ultra-contemporaneaL’NFT più venduto nel 2023/24 è stato quello di Tony Tafuro (1989): OMB Red Eye/Blue Eye/Green Eye/Orange Eye (2024) che è stato battuto per 441.000 dollari da Christie’s a New York il 16 aprile 2023.

I 10 migliori artisti under 40 per fatturato all’asta (1 luglio 2023 – 30 giugno 2024)

Ritornare ai livelli pre- Covid, sotto la soglia dei due miliardi di dollari

Con un totale di 1,888 miliardi di dollari, il mercato dell’arte contemporanea è tornato ai livelli pre-pandemia, ma è comunque superiore di 200 milioni di dollari alla media dei cinque anni precedenti la crisi del Covid.

In vent’anni il valore economico dell’arte contemporanea è esploso, passando da 169 milioni a 1,888 miliardi di dollari, e il segmento è diventato una parte fondamentale del mercato mondiale dell’arte, rappresentando oggi il 18% del suo valore totale, rispetto a solo il 3% all’inizio del XXI secolo.

Questa notevole crescita non si è limitata all’impennata dei prezzi di artisti emblematici come Jean-Michel Basquiat, Yoshitomo Nara o Jenny Saville. È stato anche guidato da una sana densificazione del mercato, con le opere contemporanee che ora rappresentano il 18% del mercato globale delle belle arti.

Volume record di transazioni

Il numero di opere d’arte contemporanea vendute all’asta è più che raddoppiato in dieci anni, in gran parte grazie alla massiccia digitalizzazione delle vendite d’arte avvenuta dopo la crisi del Covid. Questa trasformazione ha ampliato notevolmente il mercato, con uno spettacolare aumento delle transazioni pari al +72% rispetto al periodo pre-Covid. Questa crescita ha portato il totale a un nuovo record di oltre 132.000 transazioni in dodici mesi. Le generazioni X (44-59 anni) e Y (24-43 anni), che sempre più spesso presentano offerte online tramite i loro smartphone, sono i principali motori di questa dinamica.

L’arte, un rifugio sicuro nelle grandi crisi

In conclusione, a differenza dell’attuale economia, che è stata influenzata dal contesto geopolitico e finanziario, il mercato dell’arte sta dimostrando una salute relativamente solida, con record battuti regolarmente in diversi paesi e per opere di tutti i periodi artistici durante le recenti sessioni di vendita. Non ci sono state cancellazioni di aste catalogate classiche e/o di prestigio per il 2024 e il 2025, che sono i principali indicatori della salute del mercato dell’arte.

Le grandi case d’asta e gli investitori sanno bene che il mercato dell’arte è un porto sicuro. L’incertezza sui mercati azionari porta nuovi fondi e investimenti nel mercato dell’arte.

Da 25 anni Artprice analizza metodicamente le principali crisi del XXI secolo che hanno colpito il mercato dell’arte: il crollo del Nasdaq nel 2000, gli attacchi l’11 settembre del 2001, la guerra in Afghanistan nel 2001, la guerra in Iraq nel 2003, la crisi dei mutui subprime e dei CDS nel 2007, il periodo dei tassi negativi a partire dal 2011, la crisi del Covid nel 2020, la guerra tra Russia e Ucraina, il forte aumento dei tassi di interesse e dei prezzi dell’energia, gli attacchi del 7 ottobre in Israele nel 2023, il conflitto nel Vicino e Medio Oriente. Il mercato dell’arte ne ha risentito in modo significativamente inferiore rispetto all’economia e ai mercati finanziari.

L’attuale periodo di grandi disordini geopolitici e la paura di una crisi economica globale non hanno chiaramente avuto la meglio sul mercato dell’arte.

Metodologia

Questo rapporto analizza tutte le aste pubbliche di belle arti (vale a dire dipinti, disegni, sculture, fotografie, stampe, video, installazioni, arazzi e NFT, escludendo però oggetti d’antiquariato, beni culturali anonimi e mobili). Copre i risultati delle aste globali registrati da Artprice by Artmarket.com per opere di artisti nati dopo il 1945 (arte contemporanea), con particolare attenzione agli artisti di età inferiore ai 40 anni (arte ultracontemporanea), tra il 1° luglio 2023 e il 30 giugno 2024.

Tutti i prezzi indicati nel rapporto si riferiscono ai risultati delle aste pubbliche, comprensivi delle commissioni per gli acquirenti. Tutti i simboli “$” si riferiscono al dollaro statunitense.

