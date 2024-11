Il rapporto di ottobre di Bitget evidenzia la crescita e l’innovazione prima del rialzo del mercato

29 Novembre 2024

VICTORIA, Seychelles, 29 novembre 2024 /PRNewswire/ — Bitget, società Web3 ed uno dei principali exchange di criptovalute, ha raggiunto importanti traguardi nel mese di ottobre, segnando progressi nell’espansione del mercato, nella crescita degli utenti e nell’innovazione dei prodotti. Tra gli sviluppi principali, la nomina di una leadership strategica, la presentazione di nuovi strumenti e un maggiore coinvolgimento nei mercati emergenti.

Min Lin, precedentemente in Binance, si è unito al gruppo in qualità di Chief Business Officer, apportando una vasta esperienza nello sviluppo regionale e nella compliance. La sua leadership ha l’obiettivo di rafforzare la presenza di Bitget nei mercati emergenti, favorendo la crescita locale e potenziando le strategie globali dell’azienda.

Bitget Wallet ha superato i 40 milioni di utenti, raddoppiando la sua base in soli sei mesi, e si posiziona al secondo posto tra le app crypto più scaricate al mondo. Il lancio di Bitget Wallet Lite su Telegram ha ulteriormente favorito l’adozione, attirando 6 milioni di utenti in pochi giorni.

L’introduzione del Mini App Store di Telegram ha ampliato l’ecosistema di Bitget. Con oltre 600 mini-app all’interno dell’ecosistema TON, consente agli utenti di interagire direttamente con applicazioni decentralizzate e strumenti blockchain. Questa iniziativa migliora il coinvolgimento degli utenti e rafforza il ruolo di Bitget nel promuovere l’adozione del Web3.

Bitget ha anche lanciato BGSOL, un token di liquid staking per Solana, che consente agli utenti di guadagnare ricompense di staking mantenendo la liquidità per le attività della DeFi. Questa innovazione è in linea con la missione di Bitget di ottimizzare l’utilità degli asset all’interno degli ecosistemi decentralizzati.

I traguardi raggiunti da Bitget dimostrano la sua continua spinta al creare ponti tra CeFi e DeFi, ampliando l’accesso alla finanza decentralizzata e mantenendo una forte attenzione alla sicurezza e alle esigenze degli utenti. Con l’evolversi del panorama normativo, le iniziative strategiche di Bitget mirano ad una crescita sostenuta e ad una leadership nel settore crypto.

A proposito di Bitget

Fondata nel 2018, Bitget è una società Web3 tra i principali exchange di criptovalute al mondo. Con oltre 45 milioni di utenti in più di 150 Paesi e aree geografiche, l’exchange Bitget si impegna ad aiutare gli utenti a fare trading in modo più smart con la sua pionieristica funzione di copy trading e altre soluzioni di trading.

