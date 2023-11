Novembre 3, 2023

(Adnkronos) – Lucca, 3 novembre 2023. Il panel che ospita Yu Suzuki e che ripercorre la storia dei successi SEGA da lui ideati.

Non c’è sala giochi che si rispetti che non ne abbia uno: i cabinati di Yu Suzuki sono un must del retrogaming. Macchine da corsa, moto, picchiaduro: ce n’è per tutti i gusti. Grazie ai suoi titoli SEGA come OutRun, After Burner e Virtua Fighter si è data una svolta al settore del videogioco, intrattenendo milioni di giocatori: sia negli anni ‘80 e ‘90, fino a oggi.