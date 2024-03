Il Report Generator di TCO Certified consente alle organizzazioni di monitorare e affrontare le criticità nella sostenibilità dell’IT

21 Marzo 2024

L’uso della certificazione TCO Certified è diventato ancora più prezioso. Il nuovo Report Generator consente alle organizzazioni di creare report di sostenibilità sul proprio portfolio di prodotti IT, basati su dati e dichiarazioni verificati in modo indipendente e disciplinati dai rigorosi criteri sociali e ambientali della certificazione TCO Certified.

STOCCOLMA, 21 marzo 2024 /PRNewswire/ — Con una serie di nuove normative all’orizzonte, le organizzazioni si trovano ad affrontare una crescente pressione in relazione alle loro capacità di garantire trasparenza nelle loro dichiarazioni di sostenibilità. TCO Certified, la certificazione di sostenibilità leader a livello mondiale per i prodotti IT, aiuta già le organizzazioni a promuovere un ciclo di vita sostenibile per i prodotti IT, affrontando problemi critici come l’impatto climatico, le sostanze pericolose, la circolarità, i rifiuti elettronici e la responsabilità nella catena di fornitura.

Con il lancio dello strumento Report Generator, le organizzazioni possono ora anche creare report di sostenibilità sui prodotti IT certificati. Report Generator fornisce dati e dichiarazioni verificati che possono essere utilizzati con sicurezza per valutare gli impatti di un portafoglio di prodotti IT. I report possono essere utilizzati anche a supporto dei report e delle comunicazioni sulla sostenibilità.

“Il Report Generator aiuta le organizzazioni a dimostrare impegno e trasparenza in ambito di sostenibilità, a raggiungere gli obiettivi interni di sostenibilità e a soddisfare requisiti esterni sempre più stringenti di reporting. Fornisce inoltre alle organizzazioni informazioni su come utilizzare i prodotti più a lungo, uno dei modi più efficaci per ridurre l’impronta di carbonio dei prodotti IT”, afferma Sören Enholm, CEO di TCO Development, l’organizzazione dietro a TCO Certified.

Lo strumento offre informazioni su aree di impatto quali le emissioni di carbonio (Scope 2 e 3), l’impronta di carbonio dei prodotti, la sostituzione delle sostanze pericolose con alternative più sicure, l’impronta dei materiali, l’allungamento della vita dei prodott, la potenziale riduzione dei rifiuti elettronici e la responsabilità sociale e ambientale nella catena di fornitura.

Qualsiasi organizzazione che cita TCO Certified quando acquista prodotti IT può utilizzare il Report Generator per valutare gli aspetti positivi dell’acquisto e dell’utilizzo di prodotti certificati. Report Generator verrà aggiornato regolarmente con nuove funzionalità e caratteristiche.

Ulteriori informazioni su Report Generator sono disponibili qui.

Informazioni su TCO CertifiedL’organizzazione che sta dietro alla certificazione di sostenibilità TCO Certified è TCO Development. La nostra visione è che tutti i prodotti IT debbano avere un ciclo di vita sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale. I criteri scientifici e la verifica indipendente della conformità ci aiutano a monitorare e accelerare il miglioramento.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2362702/Report_Generator.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2298904/4594342/TCO_Logo.jpg

