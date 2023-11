Il ritorno del Tour Music Fest, la più grande manifestazione dedicata alla musica emergente

Novembre 28, 2023

(Adnkronos) – 28 novembre 2023. Torna il Tour Music Fest – The European Music Contest per la sua quindicesima edizione, dopo 4 mesi di tour in giro per l’Europa e con oltre 800 nuovi talenti della musica italiana. Tour Music Fest è la più grande manifestazione dedicata alla musica emergente europea, un palcoscenico sul quale hanno mosso i primi passi artisti del calibro di Mahmood, Ermal Meta, Federica Carta, Ariete e molti altri. Le fasi finali della manifestazione si svolgono nella Repubblica di San Marino, nei suggestivi luoghi del Teatro Nuovo di Dogana, del Teatro Titano e della Sala Little Tony, in 6 giorni di full immersion nel mondo della musica emergente. Tra il 27 novembre e il 2 dicembre, la quindicesima edizione del Tour Music Fest porta con sé moltissime novità come il fondatore della manifestazione, Gianluca Musso ci ricorda: “Quest’anno sono tantissime le novità del Tour Music Fest. Ogni anno a inizio stagione ci riuniamo con lo staff per capire quali sono i miglioramenti che possiamo apportare alla manifestazione, sempre nell’ottica di dare ai nostri artisti un’esperienza formativa importante durante il loro percorso, non solo a chi arriva alle fasi finali, ma ad ogni singolo artista che partecipa. Quest’anno abbiamo inserito i feedback della commissione al termine di ogni live audition, in cui si crea un confronto diretto tra l’artista e il professionista del settore musicale che offre consigli sul mondo musicale dell’artista. Questo per dare una parte formativa alla manifestazione con l’obiettivo di essere utili ad ogni artista.”

Gianluca Musso sottolinea anche l’importanza del programma di masterclass previsto nell’ambito delle fasi finali del Tour Music Fest, uno strumento utile per chiunque si stia affacciando per la prima volta sul panorama musicale: “Quest’anno abbiamo inserito un programma di masterclass online aperto a tutti i partecipanti con i grandi nomi della musica italiana dal maestro Beppe Vessicchio a Kara Dioguardi, Paola Folli, Francesco Rapaccioli, preparatore di Lazza e Irama negli ultimi Sanremo. È una cosa importante perché aiuta l’artista a comprendere qual è il lavoro dell’artista in tutte le sue diramazioni ascoltando le parole di chi è già nel settore.”

L’elemento fondamentale della quindicesima edizione è sicuramente il ritrovato aspetto internazionale del Tour Music Fest: “La novità più rilevante anche per noi è il ritorno in Europa. Quest’anno il Tour Music Fest si è svolto in 9 paesi europei, tra Slovenia, Svizzera, Spagna, Austria, Repubblica Ceca, Germania, ovviamente l’Italia e la Repubblica di San Marino che ospita le fasi finali della manifestazione.”