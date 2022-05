Il sabato sera di Mirabilandia: dal 4 giugno night show e un’imperdibile Parata

Maggio 24, 2022

(Ravenna, 24/05/22) – Videomapping sull’acqua, evoluzioni su water flyboard e tutti i personaggi del Parco in una colorata sfilata per salutare un’altra giornata di divertimento. Biglietto serale dalle 17 a partire da € 17,90

Ravenna, 24 maggio 2022 – L’estate è ormai alle porte e Mirabilandia è pronta ad accogliere i suoi visitatori, tutti i sabati di giugno, fino alle ore 23.00. Per festeggiare i 30 anni del Parco divertimenti più grande d’Italia in programma anche lo speciale night show “L’ultimo Pan”. Dopo il tramonto, sul lago centrale del Parco torna l’amatissimo Peter Pan che dovrà vedersela con un Capitan Uncino più agguerrito che mai che tenterà di portare a termine un piano diabolico. Tanti gli effetti speciali tra lago e cielo, videomapping e immagini fiabesche proiettate su enormi muri d’acqua, evoluzioni di ruggenti jet ski e volanti water flyboard. Uno spettacolo da non perdere.

Per concludere la serata, torna la Parata di Mirabilandia con tanti veicoli stravaganti che percorreranno le vie del Parco dall’area Ducati, proseguendo per la Far West Valley, Dinoland, Piazza Levante, Bimbopoli fino alla Stunt Arena. L’occasione migliore per vedere tutti gli artisti degli show e i personaggi, scattare foto ricordo e concludere la serata con un grande applauso di gioia.

Dal 4 giugno sarà attiva anche la speciale promozione del biglietto serale: ingresso dalle ore 17 a partire da soli € 17,90.

Infine, si ricorda che dal 27 maggio, Mirabilandia resterà aperto tutti i giorni della settimana.

Per consultare il calendario completo e le informazioni: www.mirabilandia.it