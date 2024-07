Il Salmone Norvegese l’alleato irrinunciabile per gli atleti olimpici

23 Luglio 2024

(Adnkronos) – Milano, 23 luglio 2024–Mancano pochi giorni all’inizio della 33° edizione dei Giochi Olimpici che vedranno tanti atleti di diverse discipline sfidarsi per vincere la bramata medaglia d’oro. Ma cosa accomuna tutti gli sportivi che si sfideranno a Parigi e non solo? Sicuramente – oltre all’impegno e alla costanza negli allenamenti – un’alimentazione sana ed equilibrata rappresenta il vero carburante della loro attività sportiva e al tempo stesso l’ingrediente per mantenere in salute il proprio corpo, garantendo così la migliore performance.

Arrivare ad una gara olimpica al meglio della propria forma fisica e con la massima concentrazione dipende infatti molto da una corretta nutrizione, e un alimento che non può mancare nella dieta di un atleta è sicuramente il pesce: ricco di proteine, grassi, sali minerali, vitamine, offre diversi benefici per la salute.

Tra le diverse varietà di pesce, si distingue il Salmone Norvegese per essere un vero e proprio alleato per gli sportivi perché fonte di nutrienti indispensabili. Il suo apporto nutritivo è perfettamente in linea con le esigenze di un’alimentazione sana ed equilibrata: povero in grassi saturi, ma ricco di acidi grassi polinsaturi Omega-3 che sono dotati di una nutrita serie di effetti benefici sull’organismo. Contiene inoltre proteine nobili, notevoli quantità di vitamine A, D, B12 e sali minerali, che favoriscono il reintegro delle energie e dei liquidi persi durante l’attività fisica.

Il Salmone Norvegese, pesce sano e nutriente, rappresenta quindi un alleato prezioso nell’alimentazione di un atleta. Inoltre, è estremamente versatile e può essere cucinato in tanti modi differenti – al vapore, al forno, grigliato, crudo, o affumicato – diventando così l’ingrediente principale di un piatto sano e gustoso, da un primo piatto a un secondo, ma anche per una colazione salata o uno spuntino.

Ma non solo! Il Salmone Norvegese è anche sostenibile. Un valore sempre più importante a cui anche gli sportivi prestano molta attenzione, come tutti i consumatori. E grazie al marchio “Seafood From Norway”, simbolo di origine di tutti i prodotti ittici norvegesi sia pescati che allevati in maniera sostenibile nelle acque fredde e limpide della Norvegia, è sempre più facile scegliere prodotti ittici norvegesi sostenibili e di qualità da portare in tavola.

Scopriamo qui la ricetta della pasta al pesto con pomodorini e salmone Norvegese, sana e leggera, ideale per chi ricerca il benessere a tavola e una dieta varia, bilanciata e perché no gustosa, proprio come gli sportivi.

PASTA AL PESTO CON POMODORINI E SALMONE NORVEGESE

Ingredienti per 4 porzioni

• 600g di filetti di Salmone Norvegese senza pelle né lische

• 12.pomodori ciliegini

• 400g di pasta integrale

• 1cucchiaio di burro

• 1cucchiaio di olio d’oliva

• 3dl di crème fraiche

• 6cucchiai di pesto

• 100g di pinoli

• basilico fresco

• sale e pepe

Procedimento

• Tagliare il Salmone Norvegese a cubetti e i pomodorini a metà.

• Cuocere la pasta secondo le istruzioni sulla confezione.

• Nel frattempo, rosolare in padella i cubetti di salmone con burro e olio d’oliva, poi aggiungere i pomodorini.

• Mescolare il formaggio cremoso con il pesto.

• Aggiungere la pasta, il salmone e i pomodorini, e mescolare bene. Regolare di sale e pepe a piacere.

• Aggiungere infine i pinoli e il basilico tritato o a foglie.

