29 Novembre 2024

(Adnkronos) – 29 novembre 2024. Il “Salotto delle Imprese” rappresenta un passo importante per una diversa relazione tra banche e aziende, creando empatia da parte dei partecipanti che facilita la comprensione delle varie tematiche sia da parte dell’impresa che della banca. Un incontro informale dove i partecipanti liberamente presentano la loro attività, espongono opportunità ed eventuali problematiche e proposte di soluzioni atte ad innovare e crescere,in un contesto di ascolto e di suggerimenti.

Il Salotto delle Imprese trae spunto da un suggerimento del dr. Walter Longini .intenso percorso lavorativo nello specifico settore con : incarichi di crescente responsabilità : San Paolo di Torino,Banca Agricola Milanese, Cassa di Risparmio in Bologna,Banco Desio, e ora come consulente Banca di Piacenza. Ha ricoperto inoltre incarichi nei CdA di CBFactor ,Istifid Fiduciaria e Chiara Assicurazioni

In collaborazione con Agostino Marotta Direttore Editoriale di www.gazzettadimilano.it

Tutto può essere utile, dichiara Longini, dialogo,ascolto e rappresentazione di necessità manageriali e/o finanziarie in un primo contesto informale.

Riprendendo alcuni passi dell’ultimo libro del dr.Giovanni Tamburi : “Fare sistema in Italia”: “Dobbiamo tenere conto che a livello europeo la classificazione ufficiale delle piccole imprese è quella che ha un’attivo di bilancio fino a 5 milioni ed un fatturato di 10 milioni,le medie attivo fino a 25/milioni e fatturato di 50/milioni.

Le nostre microimprese rappresentano il 95% del totale,contro il 96% della Francia,94% della Spagna e 82% della Germania.

Il confronto, assumendo sia omogeneo,porta subito ad osservare che non si può continuare a sostenere che solo l’Italia abbia una così forte componente di mini-aziende.

Ragionando in modo un po’ meno superficiale, cioè sulle forze lavoro, si scopre che le microimprese italiane danno lavoro al 45% degli occupati,contro il 30% della Francia e il 19% della Germania. Incrociando pertanto i dati emerge che,a parte la pura percentuale calcolata a livello dimensionale, il peso specifico delle micro-imprese italiane è notevolmente superiore. Citando testualmente passi del rapporto Regionale PMI 2023, stilato da Cerved e Confindustria : “Tanto il mercato quanto le regole sempre più stringenti,impongono anche alle piccole imprese un cambio nei propri processi, che a loro volta richiede più managerializzazione,più formazione e più investimenti “

In conclusione, il “Salotto delle Imprese” si presenta come un’importante piattaforma dove le aziende possono incontrarsi in un ambiente aperto e collaborativo, promuovendo l’innovazione e la crescita mediante lo scambio di idee e soluzioni tra pari, facilitato dalla preziosa esperienza di esperti del settore