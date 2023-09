Il sesto evento principale del “Festival del raccolto degli agricoltori cinesi” si è tenuto a Wuhu, nella provincia di Anhui

Settembre 25, 2023

WUHU, Cina, 25 settembre 2023 /PRNewswire/ — Il 23 settembre, ha avuto luogo il sesto evento principale del “Festival del raccolto degli agricoltori cinesi” nel distretto di Wanzhi a Wuhu, nella provincia di Anhui.

Il tema del festival del raccolto di quest’anno è “festeggiare il raccolto e promuovere l’armonia”, e l’evento principale comprenderà 10 serie di attività come la celebrazione di massa del raccolto, la mostra nazionale sui risultati delle attrezzature per la scienza e la tecnologia agricola e la mostra cinese sulla cultura agricola, la degustazione di cibi rurali, la stagione dei consumi autunnali del festival del raccolto e la gara contadina di sport e fitness, secondo il Centro multimediale di Wuhu.

Per la prima volta è stata creata una mascotte chiamata “Hehe&Meime” per questo evento. La mascotte prende come elementi di ispirazione i tre cereali principali “riso, frumento e mais”.

Nell’evento “assaggiando il raccolto – attività di degustazione di cibo di campagna”, fiera di snack famosi di 100 contee, provenienti da tutta la provincia, sono stati esposti in loco più di 150 piatti della cucina di Anhui, in modo che i visitatori possano godersi la festa gastronomica “Anhui good taste”. Tra questi, solo Wuhu prepara 77 specialità locali. La cucina di Wuhu offre il chiaro sapore della città acquatica di Jiangnan, insieme al gusto fresco della cucina fluviale, al sapore morbido dei fornelli contadini, nonché a una varietà di snack dal sapore locale.

La città di Wuhu è nota come “la patria del pesce e del riso nel sud del fiume Yangtze”, ed è uno dei “quattro principali mercati del riso”. All’interno del territorio del “riso Wuhu”, “il riso Nanling Wuhu” e “il riso Nanling” hanno ricevuto il riconoscimento delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli. Wuhu è anche la città pioniera della saggezza nazionale sull’agricoltura. Attualmente, l’area di coltivazione del riso di Wuhu raggiunge i 18.760 ettari. Entro il 2025, sarà realizzata una copertura totale di 40.200 ettari di area tecnologica destinata alla coltivazione del riso.

