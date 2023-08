Il sindaco di Torre del Greco interviene in diretta a sorpresa per tributare un riconoscimento allo chef Armando Aristarco, cittadino torrese

Agosto 7, 2023

(Adnkronos) – 7 agosto 2023. E’ un anfiteatro di pendii e terrazzamenti, di onde e cielo, quello in cui Armando Aristarco, Executive Chef del Caruso, a Belmond Hotel in Costiera Amalfitana, dirige la sua ” orchestra” di sapori, dosi, ingredienti e talento.

Nato a Torre del Greco, alle pendici del vulcano che spaventa e pasce la terra intorno di fertili prodotti straordinari, dopo una prima esperienza proprio al Caruso nel lontano 2010 e dopo aver lavorato in prestigiose strutture all’estero e aver rinvigorito la passione con un corredo professionale di tutto rispetto, ritorna al Caruso per la stagione 2023 con il piglio e il prestigio dell’Executive Chef.

Un cerchio perfetto che si apre e chiude nel segno di una struttura, il Caruso appunto, che ha fatto dell’ospitalità e dell’eccellenza il proprio vessillo.

Ed è questa ” ricetta” fatta di sapori locali, genuini, mai snaturati, di pochi ingredienti, di tradizione napoletana e prodotti provenienti dal Cilento, la bella costa dirimpettaia a quella Amalfitana, e dunque di Dieta Mediterranea, ad aver animato la puntata di lunedì 7 agosto della rubrica Show Food condotta da Francesco Vergovich su Radio Radio.

Una puntata che, un po’ come accade con un ingrediente a sorpresa che solletica le papille e conquista i sensi, ha raggiunto il suo apice di ” gusto” con l’improvvisa ed inaspettata presenza di Luigi Mennella, sindaco di Torre del Greco.

Il primo cittadino della città del corallo è intervenuto, all’insaputa dello stesso chef Aristarco, per tributare un doveroso omaggio ad un cittadino torrese che dalla familiare e caparbia passione per la cucina, trasferitagli dal padre cuoco nel DNA insieme al borbottio rosso dei ragù della domenica, alla cantilena dei venditori nei chioschetti della splendida Napoli, alla perfetta cottura di una frittura che sporge invitante dal giallo intenso ed oleoso dei famosi ” cuoppi” rimandando il profumo del mare, è arrivato all’hotel simbolo della bellezza di Ravello, della Dolce Vita e dell’ozio creativo che contempla e fa nascere meraviglie.

“Siamo molto gelosi dei nostri concittadini che promuovono nel mondo la tradizione culinaria torrese” – ha dichiarato l’avv. Luigi Mennella”. Questa città, nota per lo più per la lavorazione del corallo e per i fiori, vanta alcuni tra i migliori chef stellati e pasticcieri del mondo. Penso a Iavarone, o a Michele De Leo. Sono orgoglioso dei talenti come Armando, arrivato in uno degli alberghi più belli e iconici del mondo”

Il primo cittadino di Torre del Greco ha anche anticipato l’istituzione di un evento ad hoc per tributare ad Armando Aristarco il giusto riconoscimento come cittadino torrese che sarà poi propedeutico alla definizione di ulteriori collaborazioni.

” I sapori legano e lasciano tracce ” – commenta il conduttore Francesco Vergovich ” una puntata emozionante e ricca di colpi di scena che ci ha lasciato un piacevole retrogusto fatto di ricordi e talento. Ingredienti di cui non si può fare a meno, nella cucina come nella vita”.