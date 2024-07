Il sistema di movimentazione intelligente iTRAK 5750 di Rockwell Automation consente movimenti più rapidi e flessibili con carichi più pesanti

3 Luglio 2024

BRUXELLES, 3 luglio 2024 /PRNewswire/ — Rockwell Automation, la principale azienda di automazione industriale e trasformazione digitale, ha annunciato il sistema di movimentazione intelligente iTRAK® 5750, che offre alle aziende l’opportunità di ridefinire la produttività delle macchine grazie a una movimentazione più veloce, intelligente e flessibile.

Il sistema espande il portafoglio iTRAK di Rockwell Automation con un design specificamente ottimizzato per applicazioni con carichi più pesanti. Anziché utilizzare i componenti meccanici e i complessi collegamenti, tipici dei tradizionali sistemi di trasporto, impiega la forza elettromagnetica per generare il movimento.

Questo modo rivoluzionario di movimentare le merci permette di progettare macchine più affidabili che richiedono meno manutenzione e permettono di raggiungere nuovi livelli di produttività. Il sistema versatile comprende una varietà di binari diritti e curvi, che offrono la possibilità di personalizzare ciascun sistema in base alle esatte esigenze applicative.

Il sistema di movimentazione intelligente iTRAK 5750 consente alle aziende di adottare una tecnologia che consente il movimento indipendente di ogni singolo carrello e il controllo semplice del movimento attraverso intuitivi profili software. In tal modo è possibile eliminare i colli di bottiglia e aumentare la produttività complessiva, rendendo più redditizie le tirature brevi e aumentando i margini nelle tirature standard. La perfetta integrazione con le soluzioni complete Allen–Bradley ottimizza la comunicazione e la sincronizzazione con i dispositivi circostanti, come i robot.

Grazie alla capacità di aggiungere eccezionale velocità, intelligenza e flessibilità a un’ampia varietà di processi di movimento, il sistema di movimentazione intelligente iTRAK 5750 contribuisce a trasformare le prestazioni dei sistemi di automazione e a inaugurare un futuro di produzione più intelligente.

Informazioni su Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) è una delle principali aziende mondiali nei settori dell’automazione industriale e della trasformazione digitale. Connettiamo l’immaginazione delle persone con il potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e sostenibile. Rockwell Automation, che ha sede a Milwaukee, nel Wisconsin, conta circa 29.000 dipendenti pronti a risolvere problemi, a supporto dei clienti in oltre 100 paesi del mondo. Per ulteriori informazioni su come stiamo dando vita alla Connected Enterprise nelle realtà industriali, visitare http://www.rockwellautomation.com.

